«Югра» потерпела поражение от рижского «Динамо», упустив преимущество в два гола
Ханты-мансийская «Югра» на домашнем льду потерпела поражение от рижского «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:3.
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Команда Игоря Захаркина потерпела третье поражение подряд.
До 55-й минуты хозяева выигрывали со счётом 2:0, заброшенными шайбами отметились Иван Лекомцев и Павел Варфоломеев. Рижане сумели отыграться, забитые голы на свой счёт записали Брэндон Макмиллан и Микс Индрашис. В овертайме Лукас Лессио принёс победу команде Сандиса Озолиньша.
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