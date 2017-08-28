Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30823251/
28 августа 2017, 19:35 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» победил «Северсталь» в матче с тремя видеопросмотрами и одним буллитом

Хоккеисты «Барыса» обыграли череповецкую «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила в Астане и завершилась со счетом 4:3. По ходу встречи хозяева позволили гостям трижды сравнять счет.

В составе «Барыса» дубль оформил Найджел Доус: на 17-й минуте капитан открыл счет, а на 57-й стал автором победной шайбы. Также у астанинцев на 25-й минуте отличился Даррен Диц, а на 35-й — Талгат Жайлауов. У «Северстали» шайбы забросили Александр Бумагин (25-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (39) и Максим Рыбин (44).

Стоит отметить, что шайбы Жайлауова и Кагарлицкого были засчитаны только после видеоповторов. На 51-й минуте после видеопросмотра был отменен гол гостей. При этом на 55-й минуте «Северсталь» получила право на буллит, но Кагарлицкий не смог реализовать его, а через мгновение российскую команду за промах наказал Доус.

Для «Барыса» победа над «Северсталью» стала второй за три игры в КХЛ. В следующем матче астанинский клуб 30 августа примет «Торпедо» из Нижнего Новогорода — встреча начнется в 17:00 по столичному времени, а в прямом эфире ее покажет KazSport.

Отметим, что матч против «Торпедо» станет для «Барыса» последним из четырех в домашней серии. Затем команда проведет четыре подряд игры в гостях.

28.08.2017 16:30 Зрители 4357 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 4:3 Северсталь
(1:0, 2:2, 1:1)
Главные тренеры
Евгений Корешков Александр Гулявцев
Вратари
Хенрик Карлссон Юлиус Гудачек 59:49
1-й период
01:01 Талгат Жайлауов
16:27 Найджел Доус (К. Даллмэн)
2-й период
Павел Чернов 20:45
Павел Чернов 20:45
22:17 Даррен Дитц
Александр Бумагин (Д. Кагарлицкий) 24:12
24:34 Даррен Дитц (М. Фраттин, Н. Доус)
Юлиус Гудачек 32:18
Сергей Монахов 32:52
34:46 Талгат Жайлауов (Д. Дитц, К. Даллмэн)
Дмитрий Кагарлицкий (А. Бумагин, В. Кудако) 38:26
3-й период
Руслан Карлин 40:00
Максим Рыбин 43:19
Максим Рыбин 45:45
Николай Стасенко 47:40
Дмитрий Кагарлицкий 54:34
56:49 Найджел Доус (К. Даллмэн, Л. Вей)
Владислав Кодола 57:23
Статистика
4 Штрафное время 16
8 Игра в большинстве 1
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
Новости Матчи Состав Статистика
Северсталь
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Хоккеист рижского «Динамо» сломал ногу во время матча КХЛ с «Барысом»

Хоккеист рижского «Динамо» сломал ногу во время матча КХЛ с «Барысом»

Защитник рижского «Динамо» Гунтис Галвиньш пропустит несколько недель из-за перелома ноги, полученного в матче с астанинским «Барысом», сообщается на официальном сайте латвийского хоккейного клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
28 августа

"Барыс" победил "Северсталь" в матче с тремя видеопросмотрами и одним буллитом

Казахстанский супертяжеловес Конкабаев победил хозяина ринга в 1/8 финала чемпионата мира-2017

AIBA отменила поражение Жусупова на чемпионате мира и присудила ему победу в бою с Манжакапре