«Барыс» победил «Северсталь» в матче с тремя видеопросмотрами и одним буллитом

Игра проходила в Астане и завершилась со счетом 4:3. По ходу встречи хозяева позволили гостям трижды сравнять счет.

В составе «Барыса» дубль оформил Найджел Доус: на 17-й минуте капитан открыл счет, а на 57-й стал автором победной шайбы. Также у астанинцев на 25-й минуте отличился Даррен Диц, а на 35-й — Талгат Жайлауов. У «Северстали» шайбы забросили Александр Бумагин (25-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (39) и Максим Рыбин (44).

Стоит отметить, что шайбы Жайлауова и Кагарлицкого были засчитаны только после видеоповторов. На 51-й минуте после видеопросмотра был отменен гол гостей. При этом на 55-й минуте «Северсталь» получила право на буллит, но Кагарлицкий не смог реализовать его, а через мгновение российскую команду за промах наказал Доус.

Для «Барыса» победа над «Северсталью» стала второй за три игры в КХЛ. В следующем матче астанинский клуб 30 августа примет «Торпедо» из Нижнего Новогорода — встреча начнется в 17:00 по столичному времени, а в прямом эфире ее покажет KazSport.

Отметим, что матч против «Торпедо» станет для «Барыса» последним из четырех в домашней серии. Затем команда проведет четыре подряд игры в гостях.