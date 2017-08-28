Евгений Артюхин подписал контракт с московским «Динамо»
Нападающий Евгений Артюхин заключил контракт с московским «Динамо», информирует официальный сайт клуба.
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Соглашение рассчитано на один год.
Прошедший сезон Евгений провел в новосибирской «Сибири», где сыграл 54 матча и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «-14». В московском «Динамо» Артюхин будет выступать под 44 номером. Всего в Континентальной Хоккейной Лиге нападающий провел 335 матчей, в которых набрал 91 очко (42+49) при показателе полезности «+11.»
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