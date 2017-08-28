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28 августа 2017, 19:25 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Евгений Артюхин подписал контракт с московским «Динамо»

Нападающий Евгений Артюхин заключил контракт с московским «Динамо», информирует официальный сайт клуба.

Нападающий Евгений <span class=error>Артюхин</span> заключил контракт с московским Динамо информирует официальный сайт клуба. Увеличить
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Прошедший сезон Евгений провел в новосибирской «Сибири», где сыграл 54 матча и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «-14». В московском «Динамо» Артюхин будет выступать под 44 номером. Всего в Континентальной Хоккейной Лиге нападающий провел 335 матчей, в которых набрал 91 очко (42+49) при показателе полезности «+11.»

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