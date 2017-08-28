«Авангард» одолел «Спартак», одержав четвёртую победу подряд

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Команда Андрея Скабелки выиграла свой четвёртый матч в сезоне из четырёх сыгранных.



После двух периодов счёт в матче был 2:2, у хозяев заброшенными шайбами отметились Валентин Пьянов и Андре Петерссон, у «Спартака» голы на счету Евгения Орлова и Александра Хохлачёва. В третьем периоде хозяева забили дважды, удачные броски сделали Кирилл Семёнов и Пётр Хохряков.