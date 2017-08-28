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28 августа 2017, 18:38 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Авангард» одолел «Спартак», одержав четвёртую победу подряд

Омский «Авангард» на домашней арене взял верх над московским «Спартаком», игра закончилась со счётом 4:2.

Омский Авангард на домашней арене взял верх над московским Спартаком игра закончилась со счётом 4:2. Увеличить
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Команда Андрея Скабелки выиграла свой четвёртый матч в сезоне из четырёх сыгранных.

После двух периодов счёт в матче был 2:2, у хозяев заброшенными шайбами отметились Валентин Пьянов и Андре Петерссон, у «Спартака» голы на счету Евгения Орлова и Александра Хохлачёва. В третьем периоде хозяева забили дважды, удачные броски сделали Кирилл Семёнов и Пётр Хохряков.

28.08.2017 16:00 Регулярный чемпионат "Арена Омск"
Авангард 4:2 Спартак
(1:1, 1:0, 2:1)
Главные тренеры
Андрей Скабелка Вадим Епанчинцев
Вратари
Олег Шилин Никита Беспалов
1-й период
13:29 Виталий Меньшиков
16:50 Валентин Пьянов (Д. Кугрышев)
Евгений I Орлов (А. Никонцев, А. Кузнецов) 19:15
2-й период
20:38 Кирилл Семенов
Владислав Провольнев 30:08
30:37 Андре Петерссон (Е. Мартынов, Э. Густафссон)
31:02 Максим Березин
31:02 Максим Березин
31:02 Никита Лисов
31:02
Дмитрий Юдин 34:53
3-й период
42:51 Петр Хохряков
43:42 Деннис Эверберг
Александр Хохлачев (В. Лаюнен, Р. Стоа) 44:31
51:03 Кирилл Семенов (Н. Лемтюгов, Н. Лисов)
52:00 Ансель Галимов
Райан Стоа 52:00
56:32 Петр Хохряков (Анс. Галимов)
Статистика
24 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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