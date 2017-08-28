«Авангард» одолел «Спартак», одержав четвёртую победу подряд
Омский «Авангард» на домашней арене взял верх над московским «Спартаком», игра закончилась со счётом 4:2.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Команда Андрея Скабелки выиграла свой четвёртый матч в сезоне из четырёх сыгранных.
После двух периодов счёт в матче был 2:2, у хозяев заброшенными шайбами отметились Валентин Пьянов и Андре Петерссон, у «Спартака» голы на счету Евгения Орлова и Александра Хохлачёва. В третьем периоде хозяева забили дважды, удачные броски сделали Кирилл Семёнов и Пётр Хохряков.
Главные тренеры
|Андрей Скабелка
|Вадим Епанчинцев
Вратари
|Олег Шилин
|Никита Беспалов
|1-й период
|13:29
|Виталий Меньшиков
|16:50
|Валентин Пьянов (Д. Кугрышев)
|Евгений I Орлов (А. Никонцев, А. Кузнецов)
|19:15
|2-й период
|20:38
|Кирилл Семенов
|Владислав Провольнев
|30:08
|30:37
|Андре Петерссон (Е. Мартынов, Э. Густафссон)
|31:02
|Максим Березин
|31:02
|Максим Березин
|31:02
|Никита Лисов
|31:02
|Дмитрий Юдин
|34:53
|3-й период
|42:51
|Петр Хохряков
|43:42
|Деннис Эверберг
|Александр Хохлачев (В. Лаюнен, Р. Стоа)
|44:31
|51:03
|Кирилл Семенов (Н. Лемтюгов, Н. Лисов)
|52:00
|Ансель Галимов
|Райан Стоа
|52:00
|56:32
|Петр Хохряков (Анс. Галимов)
Статистика
|24
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter