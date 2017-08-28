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28 августа 2017, 18:28 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Сибирь» дома уступила «Торпедо», потерпев первое поражение в сезоне

Новосибирская «Сибирь» на домашнем льду потерпела поражение от нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 2:3.

Новосибирская Сибирь на домашнем льду потерпела поражение от нижегородского <span class=error>Торпедо</span> встреча завершилась со счётом 2:3. Увеличить
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Команда Павла Зубова потерпела первое поражение в сезоне.

В первом периоде хозяева открыли счёт, голом отметился Йонаас Энлунд. Во втором периоде команды обменялись шайбами: у гостей удачным броском отметился Геннадий Столяров, у «Сибири» шайба на счету Александра Шарова. В третьей 20-минутке «Торпедо» забило два гола усилиями Дениса Паршина и Егора Дугина.

28.08.2017 15:30 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Сибирь 2:3 Торпедо НН
(1:0, 1:1, 0:2)
Главные тренеры
Павел Зубов Петерис Скудра
Вратари
Александр Салак 58:59 (А. Салак 59:34) Станислав Галимов
1-й период
Денис Баранцев 02:03
03:03 Йонас Энлунд (С. Санников)
2-й период
24:00 Андрей Сигарев
Егор Дугин 27:44
29:10 Александр Бергстрем
Геннадий Столяров (Мих. Григорьев, Д. Паршин) 30:39
32:37 Адам Полашек
37:58 Александр Шаров
39:13 Максим Игнатович
3-й период
Денис Паршин 40:14
42:48 Владислав Наумов
Геннадий Столяров 42:48
Егор Дугин 47:37
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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