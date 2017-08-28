«Сибирь» дома уступила «Торпедо», потерпев первое поражение в сезоне
Новосибирская «Сибирь» на домашнем льду потерпела поражение от нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 2:3.
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Команда Павла Зубова потерпела первое поражение в сезоне.
В первом периоде хозяева открыли счёт, голом отметился Йонаас Энлунд. Во втором периоде команды обменялись шайбами: у гостей удачным броском отметился Геннадий Столяров, у «Сибири» шайба на счету Александра Шарова. В третьей 20-минутке «Торпедо» забило два гола усилиями Дениса Паршина и Егора Дугина.
|28.08.2017 15:30
|Регулярный чемпионат
|ЛДС "Сибирь"
|Сибирь
|2:3
|Торпедо НН
|(1:0, 1:1, 0:2)
Главные тренеры
|Павел Зубов
|Петерис Скудра
Вратари
|Александр Салак 58:59 (А. Салак 59:34)
|Станислав Галимов
|1-й период
|Денис Баранцев
|02:03
|03:03
|Йонас Энлунд (С. Санников)
|2-й период
|24:00
|Андрей Сигарев
|Егор Дугин
|27:44
|29:10
|Александр Бергстрем
|Геннадий Столяров (Мих. Григорьев, Д. Паршин)
|30:39
|32:37
|Адам Полашек
|37:58
|Александр Шаров
|39:13
|Максим Игнатович
|3-й период
|Денис Паршин
|40:14
|42:48
|Владислав Наумов
|Геннадий Столяров
|42:48
|Егор Дугин
|47:37
Статистика
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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