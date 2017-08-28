Защитник «Динамо-Минск» Владимир Денисов выбыл на месяц из-за травмы
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник минского «Динамо» Владимир Денисов выбыл
из-за травмы до 29 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.
О повреждении капитана «зубров» стало известно накануне матча с ЦСКА (1:2). Хоккеист за час до начала игры не принимал участие в разминке команды и опирался на костыли у клубного автобуса. Как позже пояснил главный тренер Горди Дуайер, Владимир Денисов получил травму нижней части тела. Во время обследования выяснилось, что хоккеист может пропустить
Минское «Динамо» после трех матчей в новом сезоне КХЛ занимает 12-е место с одним набранным баллом. Следующую встречу регулярного сезона «зубры» проведут на выезде 30 августа против братиславского «Слована».
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