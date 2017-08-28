Минское «Динамо» повторило свой худший старт в истории КХЛ
На старте 10-го регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» в трёх матчах потерпело три поражения.
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Минская команда набрала в этих матчах одно очко — в матче с московским ЦСКА. Это повторение худшего старта минского «Динамо» за все годы выступления в лиге. Минская команда уступила «Йокериту» (1:6), «Витязю» (0:1) и ЦСКА (1:2 ОТ).
Аналогичная ситуация была в сезоне-2015/16 — тогда минская команда потерпела три поражения в трёх матчах. Одно очко минчане набрали в матче с московским «Спартаком».
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