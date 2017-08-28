«Греческий Дацюк» из «Детройта» приедет в КХЛ. Это реально?

ПРОБЛЕМЫ «ДЕТРОЙТА»

Информация о том, что Атанасиу, который является ограниченно свободным агентом, всерьез рассматривает предложение из КХЛ, пришла из Северной Америки. В минувшую среду порталу The Athletic ее подтвердил агент хоккеиста Дэррен Феррис. Эта ситуация вполне укладывается в классическую историю о том, что сторона игрока шантажирует руководство клуба мифическим интересом денежных мешков из России, если бы не несколько моментов.

Во-первых, из-за бездарной политики генерального менеджера Кена Холланда «платежка» «Детройта» забита под завязку. Незаслуженные миллионы получают преимущественно игроки средней руки. Места для маневра нет даже с учетом того, что ветеран Юхан Франзен снова начнет сезон в LTIR (списке для тяжело травмированных), а его зарплата не учитывается в платежной ведомости.

Денег на Атанасиу, который забросил в прошлом сезон 18 шайб, причем из них 17 — в равных составах, не осталось. Три миллиона на два года для игрока с колоссальным потенциалом, который к тому же почти не получал время в большинстве, — над таким смеются не только куры.

Во-вторых, интересы игрока на российском рынке представляет один из самых авторитетных и жестких агентов — Шуми Бабаев. Он бы наверняка не стал браться за дела легионера в том случае, если вся история с КХЛ была только дымовой завесой. Бабаев подтвердил «СЭ», что ведет переговоры с ведущими российскими клубами, поскольку сам игрок готов провести год в России. Нельзя исключать вариант, при котором «Детройт» обменяет хоккеиста в другой клуб. Однако по состоянию на сегодняшний день об этом можно говорить только в теории. Получить достойную компенсацию «Ред Уингз» быстро будет сложно, поскольку генеральные менеджеры остальных клубов прекрасно осведомлены о трудностях Холланда.

САМЫЙ БЫСТРЫЙ ХОККЕИСТ

Атанасиу нельзя отнести к сложившимся звездами, хотя он прогрессирует с каждым годом. Его главное оружие — космическая скорость. Набирает он ее в мгновение ока и несется вперед как ветер. В НХЛ равных ему почти нет, на ум приходят разве что Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Михаэль Грабнер («Рейнджерс»), Карл Хагелин («Питтсбург»).

При этом форвард обладает отличным броском и техникой. В минувшемся регулярном чемпионате канадец, имеющий греческие корни, забил один из самых красивых голов сезона в ворота «Питтсбурга». Атанасиу подхватил шайбу за своими воротами, промчался с ней всю площадку, просочился через оборону и переиграл голкипера Марка-Андре Флери. За такой шедевр молодой нападающий с греческими корнями тут же удостоился сравнения с Павлом Дацюком.

К слову, именно к нашему ветерану, с которым успел пересечься в «Детройте» два года назад, он обратился за консультациями. По информации «СЭ», ясность с российским вариантом развития карьеры для Атанасиу наступить на нынешней неделе. Очевидно, что список клубов, где он может продолжить карьеру, ограничен двумя обстоятельствами: лимитом на легионеров и бюджетом. Нападающий с такими характеристиками имеет все шансы заиграть в КХЛ, где больше пространства. Его дикая скорость и бросок будут востребованы. Соответственно, играть за еду канадец не станет. Позволить Атанасиу могут четыре-пять клубов. По одной свободной позиции иностранцев есть у СКА, ЦСКА и «Ак Барса».

СКА, ЦСКА ИЛИ «АК БАРС»?

В прошлом сезоне у Олега Знарка так и не смог заиграть другой канадец Стив Мозес, который ранее установил рекорд регулярных чемпионатов КХЛ по заброшенным шайбам в составе «Йокерита». Место на левом краю, где обычно играет Атанасиу, в Санкт-Петербурге не пустует. Имена Ильи Ковальчука, Никиты Гусева и Сергея Широкова говорят сами за себя.

«Ак Барсу» забивной нападающий, умеющий создавать себе момент в одиночку, наверняка бы пригодился. Рядом с умным и техничным Владимиром Ткачевым его представить легко. Проблемы канадца с игрой в собственной зоне и позиционном нападении известны, поэтому с учетом стиля казанцев Зинэтуле Билялетдинову придется потратить время, чтобы адаптировать Атанасиу.

Есть и ЦСКА, где перебор защитников и нападающих стал настолько заметным, что на каждый матч в запасе остаются кандидаты в олимпийскую сборную России. Но это руководство клуба ранее не останавливало от громких сделок. Гипотетически Атанасиу имеет шанс вписаться в тройку к еще двум скоростным нападающим — Максиму Шалунову и Сергею Шумакову.