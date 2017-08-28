«Греческий Дацюк» из «Детройта» приедет в КХЛ. Это реально?
Восходящая звезда «Детройта», 23-летний канадский нападающий с греческими корнями Андреас Атанасиу нынешний сезон может провести в одном из грандов КХЛ. О том, насколько вероятен его переезд в Россию, — в материале «СЭ».
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ПРОБЛЕМЫ «ДЕТРОЙТА»
Информация о том, что Атанасиу, который является ограниченно свободным агентом, всерьез рассматривает предложение из КХЛ, пришла из Северной Америки. В минувшую среду порталу The Athletic ее подтвердил агент хоккеиста Дэррен Феррис. Эта ситуация вполне укладывается в классическую историю о том, что сторона игрока шантажирует руководство клуба мифическим интересом денежных мешков из России, если бы не несколько моментов.
Денег на Атанасиу, который забросил в прошлом сезон 18 шайб, причем из них 17 — в равных составах, не осталось. Три миллиона на два года для игрока с колоссальным потенциалом, который к тому же почти не получал время в большинстве, — над таким смеются не только куры.
САМЫЙ БЫСТРЫЙ ХОККЕИСТ
Атанасиу нельзя отнести к сложившимся звездами, хотя он прогрессирует с каждым годом. Его главное оружие — космическая скорость. Набирает он ее в мгновение ока и несется вперед как ветер. В НХЛ равных ему почти нет, на ум приходят разве что Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Михаэль Грабнер («Рейнджерс»), Карл Хагелин («Питтсбург»).
При этом форвард обладает отличным броском и техникой. В минувшемся регулярном чемпионате канадец, имеющий греческие корни, забил один из самых красивых голов сезона в ворота «Питтсбурга». Атанасиу подхватил шайбу за своими воротами, промчался с ней всю площадку, просочился через оборону и переиграл голкипера
К слову, именно к нашему ветерану, с которым успел пересечься в «Детройте» два года назад, он обратился за консультациями. По информации «СЭ», ясность с российским вариантом развития карьеры для Атанасиу наступить на нынешней неделе. Очевидно, что список клубов, где он может продолжить карьеру, ограничен двумя обстоятельствами: лимитом на легионеров и бюджетом. Нападающий с такими характеристиками имеет все шансы заиграть в КХЛ, где больше пространства. Его дикая скорость и бросок будут востребованы. Соответственно, играть за еду канадец не станет. Позволить Атанасиу могут
СКА, ЦСКА ИЛИ «АК БАРС»?
В прошлом сезоне у Олега Знарка так и не смог заиграть другой канадец Стив Мозес, который ранее установил рекорд регулярных чемпионатов КХЛ по заброшенным шайбам в составе «Йокерита». Место на левом краю, где обычно играет Атанасиу, в
«Ак Барсу» забивной нападающий, умеющий создавать себе момент в одиночку, наверняка бы пригодился. Рядом с умным и техничным Владимиром Ткачевым его представить легко. Проблемы канадца с игрой в собственной зоне и позиционном нападении известны, поэтому с учетом стиля казанцев Зинэтуле Билялетдинову придется потратить время, чтобы адаптировать Атанасиу.
Есть и ЦСКА, где перебор защитников и нападающих стал настолько заметным, что на каждый матч в запасе остаются кандидаты в олимпийскую сборную России. Но это руководство клуба ранее не останавливало от громких сделок. Гипотетически Атанасиу имеет шанс вписаться в тройку к еще двум скоростным нападающим — Максиму Шалунову и Сергею Шумакову.
Тогда как играющий пока с ними Кирилл Капризов, кажется, лучше бы спелся в тройке, где Михаил Григоренко выходит в качестве центрального. Очевидно, что такой хоккеист, как Атанасиу, может помочь любому клубу, а как он сможет себя проявить в КХЛ — это уже дело тренеров.
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