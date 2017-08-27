«Все-таки с метра легко». СКА спел гимн, а капелла и ушел в овертайм
СКА впервые в сезоне не смог победить в основное время, но в серии буллитов Игорь Шестеркин отразил все четыре броска «Витязя».
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ГИМН А КАПЕЛЛА
Самый голосистый игрок СКА — Антон Белов. По крайней мере, именно он старательнее всех исполняет гимн России. Правда, оценить качество его пения затруднительно — фонограмма в «Ледовом» такая громкая, что хоккеистов просто не слышно.
Шанс услышать Белова был в воскресенье — во время исполнения гимна России
ПРИВЕТ ОТ АФИНОГЕНОВА
Рекламу сотовой связи, в которой снимался Максим Афиногенов, давно уже не показывают по телевизору, но это тот случай, когда слава пережила ролик. Стоило форварду «Витязя» поймать СКА на контратаке и открыть счет броском с пятачка, как значительная часть «Ледового» выдохнула:
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СКА приложил максимум усилий, чтобы отыграться, заставил бедного Бирюкова покраснеть от нагрузок, но до перерыва так и не забил. Не помогли даже два большинства подряд — Херсли отбил вратарю «Витязя» все щитки, но перехитрить его так и не смог.
Получилось в самом начале второго периода, причем гол армейцы забили на пересменке. Не успевший уйти на скамейку Тихонов протащил шайбу через полплощадки, но Бирюков и здесь ухитрился здорово сыграть щитком. Выручил подоспевший Калинин — справиться с ним вратарь уже никак не мог.
ШЕДЕВРЫ ОТ ШИРОКОВА
Сергей Широков в этом сезоне забивает много и очень нестандартно. Все началось в игре против ЦСКА — нападающий в меньшинстве обыграл четверых соперников и уложил шайбу за спину Сорокину. Получилось не хуже, чему у Неймара «Тулузе».
В матче против «Витязя» пришло время повторить еще один футбольный шедевр. Широков бросил с очень острого угла и попал точно под перекладину. Почти как ван Бастен. Ну или Роман Широков, который «нашел щелочку» в матче против «Бенфики» в Лиге чемпионов.
Своим шедевром Сергей Широков лишь сравнял счет — между его голом и шайбой Калинина «Витязь» успел в очередной раз продуктивно сбегать в контратаку — отличился Хорак.
Догонялки продолжились и в третьем периоде. Херсли
Огненная игра завершилась огненным овертаймом, но Хорак, Карпов и Гусев растранжирили свои моменты. В серии буллитов Шестеркин отразил все четыре броска «Витязя», а Гусев и Дацюк не дали Бирюкову ни одного шанса.
|27.08.2017 17:00
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|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец
|Олег Знарок
|Валерий Белов
|Игорь Шестеркин
|Михаил Бирюков
|1-й период
|Максим Афиногенов (Д. Семин)
|10:31
|Егор Воронков
|15:30
|Максим Афиногенов
|18:37
|2-й период
|21:55
|Сергей Калинин (С. Широков, В. Тихонов)
|Иван Яценко (Р. Горак)
|22:57
|Александр Кулагин
|25:29
|32:16
|Сергей Широков
|3-й период
|Павел Лукин
|40:43
|40:46
|Патрик Херсли (П. Дацюк, И. Ковальчук)
|Александр Денежкин (Ст. Романов)
|41:03
|Михаил Бирюков
|44:43
|П. Дацюк
|0
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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