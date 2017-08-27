«Все-таки с метра легко». СКА спел гимн, а капелла и ушел в овертайм

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ГИМН А КАПЕЛЛА

Самый голосистый игрок СКА — Антон Белов. По крайней мере, именно он старательнее всех исполняет гимн России. Правда, оценить качество его пения затруднительно — фонограмма в «Ледовом» такая громкая, что хоккеистов просто не слышно.

Шанс услышать Белова был в воскресенье — во время исполнения гимна России что-то пошло не так, выключился куб и пропал звук. Увы, эту возможность мы упустили — защитник не попал в заявку на игру против «Витязя». Зато публика в «Ледовом» показала себя во всей красе. Стадион так громко и слаженно допел гимн, что хоккеисты оценили — когда главная песня страну ушла на коду, обе команды поблагодарили публику стуком клюшек.

ПРИВЕТ ОТ АФИНОГЕНОВА

Рекламу сотовой связи, в которой снимался Максим Афиногенов, давно уже не показывают по телевизору, но это тот случай, когда слава пережила ролик. Стоило форварду «Витязя» поймать СКА на контратаке и открыть счет броском с пятачка, как значительная часть «Ледового» выдохнула:

— Все-таки с метра легко.

СКА приложил максимум усилий, чтобы отыграться, заставил бедного Бирюкова покраснеть от нагрузок, но до перерыва так и не забил. Не помогли даже два большинства подряд — Херсли отбил вратарю «Витязя» все щитки, но перехитрить его так и не смог.

Получилось в самом начале второго периода, причем гол армейцы забили на пересменке. Не успевший уйти на скамейку Тихонов протащил шайбу через полплощадки, но Бирюков и здесь ухитрился здорово сыграть щитком. Выручил подоспевший Калинин — справиться с ним вратарь уже никак не мог.

ШЕДЕВРЫ ОТ ШИРОКОВА

Сергей Широков в этом сезоне забивает много и очень нестандартно. Все началось в игре против ЦСКА — нападающий в меньшинстве обыграл четверых соперников и уложил шайбу за спину Сорокину. Получилось не хуже, чему у Неймара «Тулузе».

В матче против «Витязя» пришло время повторить еще один футбольный шедевр. Широков бросил с очень острого угла и попал точно под перекладину. Почти как ван Бастен. Ну или Роман Широков, который «нашел щелочку» в матче против «Бенфики» в Лиге чемпионов.

Своим шедевром Сергей Широков лишь сравнял счет — между его голом и шайбой Калинина «Витязь» успел в очередной раз продуктивно сбегать в контратаку — отличился Хорак.

Догонялки продолжились и в третьем периоде. Херсли наконец-то пристрелялся и прошил Бирюкова на третьей секунде очередного большинства, но уже в следующей атаке Денежкин постарался лишить СКА премиальных за победу.

Огненная игра завершилась огненным овертаймом, но Хорак, Карпов и Гусев растранжирили свои моменты. В серии буллитов Шестеркин отразил все четыре броска «Витязя», а Гусев и Дацюк не дали Бирюкову ни одного шанса.