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27 августа 2017, 21:39 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дуайер: ЦСКА — один из фаворитов КХЛ, и минское «Динамо» играло великолепно

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 1:2 ОТ.

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайер</span> прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 1:2 ОТ. Увеличить
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«Мне кажется, команда играла великолепно, поскольку соперник — один из фаворитов в КХЛ. Мы хорошо действовали на протяжении 60 минут, к сожалению, в конце немного не хватило концентрации, также было много удалений. Но, несмотря на результат, доволен игрой всех звеньев.

Мы не реализовали множество моментов на протяжении всей встречи: были как минимум две стопроцентные голевые возможности. К сожалению, нам тяжело даются голы, и нам трудно найти свою игру в большинстве, поэтому будем улучшать этот компонент.

Безусловно, хотелось набрать больше очков. Кроме первого, проигранного «Йокериту» матча, следующие шесть периодов были хороши. Мы должны принимать лучшее из того, что случилось. Сезон очень скоротечный: сейчас предстоит пять матчей на выезде, и надо прибавлять от игры к игре. Думаю, будем завоёвывать свои очки, — цитирует Дуайера пресс-служба клуба.

27.08.2017 17:00 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 1:2 ОТ ЦСКА
(0:0, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
Горди Дуайер Игорь Никитин
Вратари
Юнас Энрот Илья Сорокин
1-й период
14:59 Егор Шарангович
Грег Скотт 14:59
2-й период
Константин Окулов 21:03
Михаил Пашнин 24:23
28:41 Дмитрий Буйницкий
29:53 Джастин Фонтэйн (М-А. Граньяни)
33:44
39:50 Александр Павлович
3-й период
Михаил Пашнин 42:53
47:52 Евгений Ковыршин
50:35 Александр Павлович
Михаил Науменков 50:35
Валерий Ничушкин (А. Светлаков) 54:37
58:35 Дмитрий Коробов
Максим Шалунов 59:23
Овертайм
62:03 Евгений Лисовец
Андрей Светлаков (М. Робинсон) 63:44
Статистика
16 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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