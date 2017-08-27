Луч Светлакова. Как ЦСКА обыграл минское «Динамо»
ЦСКА, в очередной раз проведя ротацию состава, вырвал волевую победу в Минске (2:1 от). В матче, который москвичи должны были проиграть.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Армейцы прибыли в Минск обласканные прессой за теннисный разгром «Динамо» (6:1). Зубры же имели в графе очки сиротливый ноль, а штрафных минут — в избытке. Худший старт белорусов в КХЛ!
Многих болельщиков ЦСКА оставил в Москве футбол, домашний матч против «Терека». Мы вправе были ждать рекорд посещаемости сезона — до 2 декабря, когда в Хельсинки сразятся на открытом воздухе «Йокерит» и СКА. Пока же житницей достижения может стать только 15-тысячная «Минск-Арена». Не дождались! 11641 зритель на записном фаворите — это слезы. На стартовый матч с далеко не фаворитистым «Йокеритом» пришло на две тысячи больше.
Наставник
Белоруссия теперь присоединилась к Лиге чемпионов, ее там представляет клуб «Неман» из Гродно. Его встреча с швейцарским «Цугом» накладывалась на матч в Минске. Россия же
В гостях подопечные Никитина — дерби с «Динамо» не в счет — используют выездную модель. Очень осторожная игра в откат, никакого форчекинга. Возможно, даже шести армейским звеньям не хватает свежести. Белорусские комментаторы вообще насчитали семь. Минимум бросков. Капризов, выкатившись на козырную позицию, стал искать Телегина. Передача, как сказал бы советский мастер микрофона, не нашла адресата.
Второй период в исполнении гостей — полный провал. Все началось с двух глупых удалений Окулова и Науменкова, которые беззубая атака хозяев реализовать не смогла. После чего армейцы пропустили в… большинстве. Бурдасов, почувствовав в дерби с «Динамо» в себе распасовщика, совершил в средней зоне обрез. За который даже в детской школе сажают на лавку. Граньяни перехватил шайбу и бросил в прорыв новичка Фонтэйна. А Сорокин забыл, как выручать.
Хозяева осмелели, благо атака гостей особых хлопот шведскому голкиперу Энроту не доставляла. Даже в большинстве. Никитин, кажется, в эти минуты перетасовал все спецбригады. Острота же
Голкипер минчан окончательно расслабился, потерял бдительность. И запустил бабочку. Ничушкин несильно бросил из круга вбрасывания, и шайба проползла в ворота сквозь щитки, подо льдом. Хозяева не дотянули до победы чуть больше пяти минут.
Перед сиреной сфолил опытный защитник «зубров» Коробов. Подарив
В овертайме хозяева сделали гостям еще один подарок в виде большинства. На этот раз
|Горди Дуайер
|Игорь Никитин
|Юнас Энрот
|Илья Сорокин
|1-й период
|14:59
|Егор Шарангович
|Грег Скотт
|14:59
|2-й период
|Константин Окулов
|21:03
|Михаил Пашнин
|24:23
|28:41
|Дмитрий Буйницкий
|29:53
|Джастин Фонтэйн (М-А. Граньяни)
|33:44
|39:50
|Александр Павлович
|3-й период
|Михаил Пашнин
|42:53
|47:52
|Евгений Ковыршин
|50:35
|Александр Павлович
|Михаил Науменков
|50:35
|Валерий Ничушкин (А. Светлаков)
|54:37
|58:35
|Дмитрий Коробов
|Максим Шалунов
|59:23
|Овертайм
|62:03
|Евгений Лисовец
|Андрей Светлаков (М. Робинсон)
|63:44
|16
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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