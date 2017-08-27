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27 августа 2017, 20:33 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Московское «Динамо» одержало победу над «Слованом», Карсумс набрал два очка

Московское «Динамо» одержало победу над «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Московское Динамо одержало победу над <span class=error>Слованом</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 4:2. Нападающий бело-голубых Мартиньш Карсумс сделал две передачи.

Во втором периоде на гол Даниила Тарасова в большинстве «Слован» ответил шайбой Юрая Микуша, однако затем бело-голубые забросили ещё дважды. Дмитрий Марковин сделал счёт 2:1, а Никита Комаров увеличил преимущество, действуя в меньшинстве.

В заключительной трети команды обменялись заброшенными шайбами, отличились Илья Никулин и Михал Ржепик.

27.08.2017 17:30 Зрители 4161 Регулярный чемпионат "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 4:2 Слован
(0:0, 3:1, 1:1)
Главные тренеры
Владимир Воробьев Милош Ржига
Вратари
Александр Еременко Якуб Штепанек
1-й период
Лукаш Кашпар 00:26
09:33 Мартиньш Карсумс
Томми Тайми 10:47
Томми Тайми 10:47
Ник Эберт 18:53
2-й период
Иван Шварни 22:13
22:59 Даниил Тарасов (М. Карсумс, Д. Бойд)
Юрай Микуш (Я. Штепанек, Р. Смоленяк) 30:32
Ник Эберт 30:52
34:24 Дмитрий Марковин (В. Ефремов, Д. Сидляров)
38:07 Мартиньш Карсумс
39:07 Никита I Комаров
Якуб Штепанек 39:07
3-й период
Ян Бухтеле 43:32
Ник Эберт 50:40
Колби Геноуэй 55:47
57:09 Илья Никулин (М. Карсумс)
58:17 Андрей I Алексеев
Михал Ржепик (К. Баркер, Р. Смоленяк) 59:01
Статистика
6 Штрафное время 36
8 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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