Московское «Динамо» одержало победу над «Слованом», Карсумс набрал два очка
Московское «Динамо» одержало победу над «Слованом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 4:2. Нападающий
Во втором периоде на гол Даниила Тарасова в большинстве «Слован» ответил шайбой Юрая Микуша, однако затем
В заключительной трети команды обменялись заброшенными шайбами, отличились Илья Никулин и Михал Ржепик.
|27.08.2017 17:30
|Зрители 4161
|Регулярный чемпионат
|"ВТБ Ледовый дворец"
Главные тренеры
|Владимир Воробьев
|Милош Ржига
Вратари
|Александр Еременко
|Якуб Штепанек
|1-й период
|Лукаш Кашпар
|00:26
|09:33
|Мартиньш Карсумс
|Томми Тайми
|10:47
|Томми Тайми
|10:47
|Ник Эберт
|18:53
|2-й период
|Иван Шварни
|22:13
|22:59
|Даниил Тарасов (М. Карсумс, Д. Бойд)
|Юрай Микуш (Я. Штепанек, Р. Смоленяк)
|30:32
|Ник Эберт
|30:52
|34:24
|Дмитрий Марковин (В. Ефремов, Д. Сидляров)
|38:07
|Мартиньш Карсумс
|39:07
|Никита I Комаров
|Якуб Штепанек
|39:07
|3-й период
|Ян Бухтеле
|43:32
|Ник Эберт
|50:40
|Колби Геноуэй
|55:47
|57:09
|Илья Никулин (М. Карсумс)
|58:17
|Андрей I Алексеев
|Михал Ржепик (К. Баркер, Р. Смоленяк)
|59:01
Статистика
|6
|Штрафное время
|36
|8
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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