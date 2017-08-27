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27 августа 2017, 20:10 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

СКА потерял первые очки в чемпионате, обыграв «Витязь» лишь по буллитам

СКА одержал победу над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

<span class=error>СКА</span> одержал победу над Витязем в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:3 Б. «Армейцы» впервые в сезоне потеряли очки.

Гости дважды выходили вперёд, но не могли удержать преимущество. В первом периоде на удачный бросок Максима Афиногенова «армейцы» ответили голом Сергея Калинина, а во второй двадцатиминутке за шайбой Ивана Яценко последовал гол Сергея Широкова.

В заключительной трети Патрик Херсли реализовал большинство и впервые в матче вывел хозяев вперёд, однако менее чем через минуту Александр Денежкин восстановил равенство. Победитель определился в серии буллитов, у СКА удачные броски нанесли Никита Гусев и Павел Дацюк, у «Витязя» не забил никто.

27.08.2017 17:00 Зрители 11058 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
СКА 4:3 Б Витязь
(0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Валерий Белов
Вратари
Игорь Шестеркин Михаил Бирюков
1-й период
Максим Афиногенов (Д. Семин) 10:31
Егор Воронков 15:30
Максим Афиногенов 18:37
2-й период
21:55 Сергей Калинин (С. Широков, В. Тихонов)
Иван Яценко (Р. Горак) 22:57
Александр Кулагин 25:29
32:16 Сергей Широков
3-й период
Павел Лукин 40:43
40:46 Патрик Херсли (П. Дацюк, И. Ковальчук)
Александр Денежкин (Ст. Романов) 41:03
Михаил Бирюков 44:43
Серия буллитов - победный бросок
П. Дацюк
Статистика
0 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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