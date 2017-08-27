СКА потерял первые очки в чемпионате, обыграв «Витязь» лишь по буллитам

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Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:3 Б. «Армейцы» впервые в сезоне потеряли очки.

Гости дважды выходили вперёд, но не могли удержать преимущество. В первом периоде на удачный бросок Максима Афиногенова «армейцы» ответили голом Сергея Калинина, а во второй двадцатиминутке за шайбой Ивана Яценко последовал гол Сергея Широкова.



В заключительной трети Патрик Херсли реализовал большинство и впервые в матче вывел хозяев вперёд, однако менее чем через минуту Александр Денежкин восстановил равенство. Победитель определился в серии буллитов, у СКА удачные броски нанесли Никита Гусев и Павел Дацюк, у «Витязя» не забил никто.