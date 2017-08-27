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27 августа 2017, 20:03 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Локомотив» в овертайме уступил «Йокериту», Кронвалль сделал три передачи

«Локомотив» потерпел поражение от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Локомотив потерпел поражение от <span class=error>Йокерита</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 3:4 ОТ. Защитник «Локомотива» Стаффан Кронвалль набрал три ассистентских балла.

Счёт в первом периоде открыл Никлас Йенсен, однако затем «Йокерит» дважды был наказан за удаления, которые реализовали Якуб Накладал и Максим Тальбо. Во второй двадцатиминутке Брайан О’Нилл сравнял счёт, а Джон Норман вновь вывел «джокеров» вперёд. В середине третьего периода Петри Контиола сравнял счёт. В овертайме верх взял «Йокерит», победную шайбу забросил Брайан О’Нилл.

27.08.2017 17:00 Зрители 8322 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Локомотив 3:4 ОТ Йокерит
(2:1, 0:2, 1:0)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Юкка Ялонен
Вратари
Алексей Мурыгин Unknown
1-й период
Никлас Йенсен (Й. Йоэнсуу, С. Леписто) 03:26
Йон Норман 12:22
13:19 Якуб Накладал (С. Кронвалль, П. Контиола)
Сами Леписто 13:42
14:49 Максим Тальбо (Б. Козун, С. Кронвалль)
19:33 Денис Осипов
Петер Регин 19:38
2-й период
21:47 Рушан Рафиков
Брайан О`Нилл (Э. Толванен, М. Гилрой) 23:11
Йессе Йоэнсуу 26:59
Йон Норман (Й.Б. Йенсен, П. Йормакка) 31:36
32:58 Александр Полунин
3-й период
Брайан О`Нилл 40:53
Брайан О`Нилл 40:53
45:59 Максим Тальбо
Марко Анттила 45:59
49:21 Петри Контиола (Б. Козун, С. Кронвалль)
Томми Кивисте 55:33
59:47 Александр Полунин
Овертайм
Брайан О`Нилл (Э. Толванен, О. Палола) 61:16
Статистика
10 Штрафное время 24
6 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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