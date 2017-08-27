«Локомотив» в овертайме уступил «Йокериту», Кронвалль сделал три передачи

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Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 3:4 ОТ. Защитник «Локомотива» Стаффан Кронвалль набрал три ассистентских балла.

Счёт в первом периоде открыл Никлас Йенсен, однако затем «Йокерит» дважды был наказан за удаления, которые реализовали Якуб Накладал и Максим Тальбо. Во второй двадцатиминутке Брайан О’Нилл сравнял счёт, а Джон Норман вновь вывел «джокеров» вперёд. В середине третьего периода Петри Контиола сравнял счёт. В овертайме верх взял «Йокерит», победную шайбу забросил Брайан О’Нилл.