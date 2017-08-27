«Локомотив» в овертайме уступил «Йокериту», Кронвалль сделал три передачи
«Локомотив» потерпел поражение от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 3:4 ОТ. Защитник «Локомотива» Стаффан Кронвалль набрал три ассистентских балла.
Счёт в первом периоде открыл Никлас Йенсен, однако затем «Йокерит» дважды был наказан за удаления, которые реализовали Якуб Накладал и Максим Тальбо. Во второй двадцатиминутке Брайан О’Нилл сравнял счёт, а Джон Норман вновь вывел «джокеров» вперёд. В середине третьего периода Петри Контиола сравнял счёт. В овертайме верх взял «Йокерит», победную шайбу забросил Брайан О’Нилл.
|27.08.2017 17:00
|Зрители 8322
|Регулярный чемпионат
|УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
|Алексей Кудашов
|Юкка Ялонен
Вратари
|Алексей Мурыгин
|Unknown
|1-й период
|Никлас Йенсен (Й. Йоэнсуу, С. Леписто)
|03:26
|Йон Норман
|12:22
|13:19
|Якуб Накладал (С. Кронвалль, П. Контиола)
|Сами Леписто
|13:42
|14:49
|Максим Тальбо (Б. Козун, С. Кронвалль)
|19:33
|Денис Осипов
|Петер Регин
|19:38
|2-й период
|21:47
|Рушан Рафиков
|Брайан О`Нилл (Э. Толванен, М. Гилрой)
|23:11
|Йессе Йоэнсуу
|26:59
|Йон Норман (Й.Б. Йенсен, П. Йормакка)
|31:36
|32:58
|Александр Полунин
|3-й период
|Брайан О`Нилл
|40:53
|Брайан О`Нилл
|40:53
|45:59
|Максим Тальбо
|Марко Анттила
|45:59
|49:21
|Петри Контиола (Б. Козун, С. Кронвалль)
|Томми Кивисте
|55:33
|59:47
|Александр Полунин
|Овертайм
|Брайан О`Нилл (Э. Толванен, О. Палола)
|61:16
Статистика
|10
|Штрафное время
|24
|6
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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