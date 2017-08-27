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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30811505/
27 августа 2017, 20:01 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» уступили в овертайме московскому ЦСКА

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили в овертайме со счетом 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственную шайбу у хозяев площадки забросил <span class=error>Джастин</span> <span class=error>Фонтейн</span>. Увеличить
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Единственную шайбу у хозяев площадки забросил Джастин Фонтейн.

27.08.2017 17:00 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 1:2 ОТ ЦСКА
(0:0, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
Горди Дуайер Игорь Никитин
Вратари
Юнас Энрот Илья Сорокин
1-й период
14:59 Егор Шарангович
Грег Скотт 14:59
2-й период
Константин Окулов 21:03
Михаил Пашнин 24:23
28:41 Дмитрий Буйницкий
29:53 Джастин Фонтэйн (М-А. Граньяни)
33:44
39:50 Александр Павлович
3-й период
Михаил Пашнин 42:53
47:52 Евгений Ковыршин
50:35 Александр Павлович
Михаил Науменков 50:35
Валерий Ничушкин (А. Светлаков) 54:37
58:35 Дмитрий Коробов
Максим Шалунов 59:23
Овертайм
62:03 Евгений Лисовец
Андрей Светлаков (М. Робинсон) 63:44
Статистика
16 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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