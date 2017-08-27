Хоккеисты минского «Динамо» уступили в овертайме московскому ЦСКА
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили в овертайме со счетом 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Единственную шайбу у хозяев площадки забросил Джастин Фонтейн.
Главные тренеры
|Горди Дуайер
|Игорь Никитин
Вратари
|Юнас Энрот
|Илья Сорокин
|1-й период
|14:59
|Егор Шарангович
|Грег Скотт
|14:59
|2-й период
|Константин Окулов
|21:03
|Михаил Пашнин
|24:23
|28:41
|Дмитрий Буйницкий
|29:53
|Джастин Фонтэйн (М-А. Граньяни)
|33:44
|39:50
|Александр Павлович
|3-й период
|Михаил Пашнин
|42:53
|47:52
|Евгений Ковыршин
|50:35
|Александр Павлович
|Михаил Науменков
|50:35
|Валерий Ничушкин (А. Светлаков)
|54:37
|58:35
|Дмитрий Коробов
|Максим Шалунов
|59:23
|Овертайм
|62:03
|Евгений Лисовец
|Андрей Светлаков (М. Робинсон)
|63:44
Статистика
|16
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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