Хоккеисты «Магнитки» обыграли «Ладу» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ

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Матч в Тольятти завершился со счетом 5:4 (1:2, 2:0, 2:2) в пользу гостей. У «Металлурга» отличились Игорь Григоренко (18), Сергей Мозякин (28 и 57), Ник Шаус (36) и Владислав Калетник (54), в составе «Лады» шайбы забросили Егор Бабенко (7-я минута), Денис Зернов (17 и 42) и Иржи Новотны (43).

В следующем матче «Лада» 29 августа сыграет с «Нефтехимиком» в Нижнекамске, а «Металлург» встретится с «Трактором» в Челябинске.