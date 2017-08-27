Гол Рыбакова не спас «Трактор» от поражения в матче с «Автомобилистом»
«Автомобилист» на выезде добился победы над «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ.
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Встреча завершилась со счётом 2:1.
Александр Рыбаков вывел челябинцев вперёд в первом периоде, однако вскоре «Автомобилист» отыгрался, удачный бросок удался Тейлору Беку. Ничья держалась до начала третьей двадцатиминутки, когда Алексей Михнов сделал счёт 2:1 в пользу екатеринбургской команды, его гол стал победным.
|27.08.2017 14:30
|Зрители 7500
|Регулярный чемпионат
|ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
|Трактор
|1:2
|Автомобилист
|(1:1, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
|Анвар Гатиятулин
|Владимир Крикунов
Вратари
|Павел Францоуз 58:30
|Якуб Коварж
|1-й период
|07:08
|Александр Рыбаков (А. Шинин, Иг. Исаев)
|Никита Трямкин
|07:32
|Тэйлор Бек (Ф. Паре, 5225)
|11:05
|17:37
|Иван Вишневский
|2-й период
|Артем Гареев
|26:56
|29:03
|Ник Бэйлен
|Франсис Паре
|29:03
|30:25
|Александр Рыбаков
|31:19
|Иван Вишневский
|Георгий Мишарин
|36:32
|37:00
|3-й период
|Алексей Михнов (А. Торченюк)
|41:09
|41:55
|Александр Шаров
|44:28
|56:08
Статистика
|14
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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