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27 августа 2017, 17:08 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Гол Рыбакова не спас «Трактор» от поражения в матче с «Автомобилистом»

«Автомобилист» на выезде добился победы над «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ.

Автомобилист на выезде добился победы над Трактором в регулярном чемпионате <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча завершилась со счётом 2:1.

Александр Рыбаков вывел челябинцев вперёд в первом периоде, однако вскоре «Автомобилист» отыгрался, удачный бросок удался Тейлору Беку. Ничья держалась до начала третьей двадцатиминутки, когда Алексей Михнов сделал счёт 2:1 в пользу екатеринбургской команды, его гол стал победным.

27.08.2017 14:30 Зрители 7500 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 1:2 Автомобилист
(1:1, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Владимир Крикунов
Вратари
Павел Францоуз 58:30 Якуб Коварж
1-й период
07:08 Александр Рыбаков (А. Шинин, Иг. Исаев)
Никита Трямкин 07:32
Тэйлор Бек (Ф. Паре, 5225) 11:05
17:37 Иван Вишневский
2-й период
Артем Гареев 26:56
29:03 Ник Бэйлен
Франсис Паре 29:03
30:25 Александр Рыбаков
31:19 Иван Вишневский
Георгий Мишарин 36:32
37:00
3-й период
Алексей Михнов (А. Торченюк) 41:09
41:55 Александр Шаров
44:28
56:08
Статистика
14 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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