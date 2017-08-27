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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30810571/
27 августа 2017, 16:37 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Хоккеист рижского «Динамо» сломал ногу во время матча КХЛ с «Барысом»

Защитник рижского «Динамо» Гунтис Галвиньш пропустит несколько недель из-за перелома ноги, полученного в матче с астанинским «Барысом», сообщается на официальном сайте латвийского хоккейного клуба.

Галвиньш получил повреждение в третьем периоде матча, который состоялся в субботу в Астане и завершился победой рижан со счетом 5:3. Медицинское обследование выявило у 31-летнего игрока перелом.

В прошлом сезоне Галвиньш в 51 матче за «Динамо» набрал 23 очка (7 голов и 16 передач), в трех матчах чемпионата-2017/18 отметился двумя результативными пасами.

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