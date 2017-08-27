Хоккеист рижского «Динамо» сломал ногу во время матча КХЛ с «Барысом»
Защитник рижского «Динамо» Гунтис Галвиньш пропустит несколько недель
из-за перелома ноги, полученного в матче с астанинским «Барысом», сообщается на официальном сайте латвийского хоккейного клуба.
Галвиньш получил повреждение в третьем периоде матча, который состоялся в субботу в Астане и завершился победой рижан со счетом 5:3. Медицинское обследование выявило у 31-летнего игрока перелом.
В прошлом сезоне Галвиньш в 51 матче за «Динамо» набрал 23 очка (7 голов и 16 передач), в трех матчах чемпионата-2017/18 отметился двумя результативными пасами.
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