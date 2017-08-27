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27 августа 2017, 12:04 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Минское «Динамо» завершит домашнюю серию на старте сезона КХЛ с московским ЦСКА

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» завершит домашнюю серию на старте десятого сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>27 августа Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Минское Динамо завершит домашнюю серию на старте десятого сезона Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>) с московским ЦСКА сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Перед минчанами в сегодняшнем поединке стоит непростая задача: постараться набрать первые очки. В двух предыдущих матчах с финским «Йокеритом» (1:6) и подмосковным «Витязем» (0:1) динамовцы сделать этого не сумели. Легендарный ЦСКА, который является победителем регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона, финалистом Кубка Гагарина-2017, по праву считается одним из сильнейших клубов лиги. Армейцы провели уже три игры, уступив питерскому СКА 2:4, далее последовали победы над ярославским «Локомотивом» 2:1 (по буллитам) и московским «Динамо» (6:1).

В прошлом сезоне минское «Динамо» и ЦСКА встречались дважды. 13 октября 2016 года хоккеисты из Москвы были сильнее в родных стенах — 7:2, а 7 января 2017-го минчане уступили на домашней арене — 1:3.

Матч «Динамо-Минск» — ЦСКА начнется сегодня на «Минск-Арене» в 17.00. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию матча.

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