Минское «Динамо» завершит домашнюю серию на старте сезона КХЛ с московским ЦСКА
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» завершит домашнюю серию на старте десятого сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Перед минчанами в сегодняшнем поединке стоит непростая задача: постараться набрать первые очки. В двух предыдущих матчах с финским «Йокеритом» (1:6) и подмосковным «Витязем» (0:1) динамовцы сделать этого не сумели. Легендарный ЦСКА, который является победителем регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона, финалистом Кубка Гагарина-2017, по праву считается одним из сильнейших клубов лиги. Армейцы провели уже три игры, уступив питерскому СКА 2:4, далее последовали победы над ярославским «Локомотивом» 2:1 (по буллитам) и московским «Динамо» (6:1).
В прошлом сезоне минское «Динамо» и ЦСКА встречались дважды. 13 октября 2016 года хоккеисты из Москвы были сильнее в родных стенах — 7:2, а 7 января 2017-го минчане уступили на домашней арене — 1:3.
Матч «Динамо-Минск» — ЦСКА начнется сегодня на «Минск-Арене» в 17.00. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию матча.
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