Нижегородский ХК «Торпедо» потерпел поражение в овертайме от «Авангарда»

Согласно информации, 26 августа «Торпедо» проводило матч регулярного чемпионата КХЛ в омске против местного «Авангарад». В первом периоде команды действовали не на самых высоких скоростях, практически без опасных моментов.

Во втором периоде характер матча существенно не изменился: «Авангард» больше владел шайбой, а «Торпедо» старалось действовать на контратаках. Получив первое численное преимущество в матче, нижегородцы смогли выйти вперед — Денис Паршин прошел двух защитников и переиграл Фурха.

Пропустив шайбу, хоккеисты «Авангарда» пошли вперед, много бросали, но при этом реально опасных моментов у ворот Галимова не возникало. Но за 4 минуты до конца 3-го периода омичи все же смогли сравнять счет — после броска Березина шайба задела одного из торпедовцев и влетела в ворота.

В самом конце периода нижегородцы получили реальную возможность вновь выйти вперед, подопечные Скудры не смогли реализовать численное преимущество 4 на 3. В овертайме преимуществом владели хоккеиста «Авангарда», которые смогли в итоге провести голевую атаку — отличился Семенов. В итоге, «Торпедо» терпит поражение, но увозит из Омска одно очко.

Состав «Торпедо»: «Торпедо»: Галимов, Баранцев-Кундратек, Еглич-Дугин-Даугавиньш, Курбатов-Григорьев, Лазарев — Грачев — Костицын, Мамашев-Потапов, Столяров-Галузин-Паршин, Балдаев, Ураков — Рассказов — Кулемин.

Следующий матч «Торпедо» сыграет 28 августа в Новосибирске против «Сибири».