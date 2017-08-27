Нижегородский ХК «Торпедо» потерпел поражение в овертайме от «Авангарда»
«Торпедо» в Омске уступило местному «Авангарду» в овертайме — 2:1.
Согласно информации, 26 августа «Торпедо» проводило матч регулярного чемпионата КХЛ в омске против местного «Авангарад». В первом периоде команды действовали не на самых высоких скоростях, практически без опасных моментов.
Во втором периоде характер матча существенно не изменился: «Авангард» больше владел шайбой, а «Торпедо» старалось действовать на контратаках. Получив первое численное преимущество в матче, нижегородцы смогли выйти вперед — Денис Паршин прошел двух защитников и переиграл Фурха.
Пропустив шайбу, хоккеисты «Авангарда» пошли вперед, много бросали, но при этом реально опасных моментов у ворот Галимова не возникало. Но за 4 минуты до конца 3-го периода омичи все же смогли сравнять счет — после броска Березина шайба задела одного из торпедовцев и влетела в ворота.
В самом конце периода нижегородцы получили реальную возможность вновь выйти вперед, подопечные Скудры не смогли реализовать численное преимущество 4 на 3. В овертайме преимуществом владели хоккеиста «Авангарда», которые смогли в итоге провести голевую атаку — отличился Семенов. В итоге, «Торпедо» терпит поражение, но увозит из Омска одно очко.
Состав «Торпедо»: «Торпедо»: Галимов,
Следующий матч «Торпедо» сыграет 28 августа в Новосибирске против «Сибири».
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