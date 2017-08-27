Владивостокский «Адмирал» потерпел третье поражение подряд

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Свой третий матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги владивостокский «Адмирал» провёл в Казани. Встреча с местным «Ак Барсом» завершилась поражением со счётом 1:4.

Перед матчем с «барсами» тренерский штаб приморской команды ввёл свежие силы в состав. Вне заявки оказались Владимир Ткачёв и Вадим Краснослободцев: вместо первого в звене с Евгением Григоренко и Робертом Саболичем был заявлен Владимир Бутузов; вместо второго с Александром Горшковым и Дмитрием Саюстовым — Виктор Александров. Место Бутузова в четвёртом звене занял новичок Георгий Сергеенко. На последнем рубеже впервые в сезоне оказался Никита Серебряков.

В первом периоде голов не случилось, хотя опасные моменты возникали, как у одних, так и у других ворот. Станислав Галиев метров с трёх не попал в пустые ворота, Андрей Чибисов не смог переиграть Серебрякова кистевым броском. У приморцев свои шансы не использовали Максим Казаков и Дамир Жафяров, а самый реальный момент отличиться был у Кирилла Воронина, который, обокрав защитника, убежал с глазу на глаз с Эмилем Гариповым, но не сумел забить.

Как сообщает пресс-служба «Адмирала», в том же ключе проходила и вторая двадцатиминутка. У хозяев вновь не смог реализовать отличный момент Станислав Галиев — приморцев выручил Никита Серебряков. После удаления Романа Крикунено хозяева за 31 секунду реализовали большинство — отличился Антон Ландер.

В самом начале заключительного периода Роберт Саболич сравнял счёт. Тут же «моряки» получили возможность поиграть в большинстве, но шансом не воспользовались. Когда составы уравнялись, Александр Свитов вновь вывел «Ак Барс» вперед, а затем казанская команда ещё дважды реализовала большинство.

«Снова провели неплохую игру, но в третьей встрече подряд у нас страдает реализация голевых моментов и игра в большинстве. Отсюда такой результат», — прокомментировал после матча главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский.

Следующую игру «моряки» проведут 28 августа. В этот день «Адмирал» сыграет в Сочи с одноимённым клубом.