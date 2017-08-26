«Спартак» надругался над «Югрой» и одержал первую победу в сезоне

После двух неудачах на старте, наконец, и на улицу болельщиков «Спартака» пришел праздник — красно-белые одержали первую победу в сезоне.

Пусть над весьма скромной «Югрой», но после двух поражений выбирать уже, как говорится, не приходится.

Дубль на счету перешедшего из СКА Александра Хохлачева, усилившего атаку «Спартака» буквально накануне чемпионата. Также двумя шайбами отличился Виктор Комаров, который перебрался в Москву из «Лады» тоже с помощью СКА.

Вот так питерский «десант» обеспечил москвичам победу в этом матче.

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Может ли «Спартак» гордится этим успехом? Не думаю. Скорее, вздохнуть с облегчением. Потому что если красно-белые всерьез намерены бороться за плей-офф в этом сезоне, то очки надо было брать и в предыдущих поединках с «Сибирью» и «Барысом». Это все соперники уровня «Спартака» на сегодня.

Ну, а оборона «Югры» сыграла в субботу так, что не разорвать ее было просто невозможно.

0:1. Комаров спокойно объезжает соперника в средней зоне, беспрепятственно выкатывается на ударную позицию, бросает, вратарь «Югры» Илья Проскуряков пропускает шайбу под мышкой. А защитник ханты-мансийцев имитирует «помеху» уже через пару секунд после броска, запоздало ударив спартаковца по клюшке.

0:2. Игроки «Спартака» долго хозяйничают на чужом пятачке и с третьей попытки добиваются успеха. Шайбу в ворота добивает Игорь Мирнов.

0:3. Грубая ошибка хозяев — игроки «Югры» теряют шайбу на красной линии. Хохлачев входит в зону и опять-таки беспрепятственно наносит мощный бросок под перекладину. Неготовый к атаке Проскуряков реагирует на него запоздало. Почему оба защитника ханты-мансийцев при этом пятились перед Хохлачевым, никак не пытаясь ему помешать — тем более непонятно.

После этого «Спартак» едва не упустил победу, позволив хозяевам сократить разрыв в счете до минимума. Но затем гости за минуту с небольшим сами забросили две шайбы.

2:4. Этот гол красно-белые, пожалуй, могут записать действительно на свой счет. Им удалась очень быстрая и эффектная контратака, которую завершил Комаров.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 1, 26.08.2017, 14:30 2:6 Югра Спартак

2:5. А вот пятую шайбу в свои ворота «Югра» опять «проспала». Хохлачев и бросил без помехи. И Проскуряков «потерял» ворота, обнажив дальний угол.

2:6. Победную точку поставил Лукаш Радил, когда соперник был уже деморализован.

В целом по итогам этого матча больше хочется говорить о проблемах «Югры», нежели о силе «Спартака».

Мне, честно говоря, вообще немного жаль Игоря Захаркина, подмахнувшего контракт с ханты-мансийским клубом. Ведь прежде он никогда не скрывал своего тяготения к атакующей тактике. Но такой стиль требует иметь под рукой великолепных форвардов, уровня Ковальчука или Капризова.

А где же их взять в «Югре»? Тут по бразильской системе — мы все равно забьем больше — явно не сыграешь. А запирать свою команду в обороне и заниматься только тем, что ломать чужие атаки профессору Захаркину скучно. Он по такому принципу работать не сможет. А потому… Боюсь, что такой крупный разгром для «Югры» далеко не последний. На атаку у нее не хватает исполнителей. На оборону — системности.