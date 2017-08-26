«Спартак» надругался над «Югрой» и одержал первую победу в сезоне
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красно-белые разгромили «Югру» в Ханты-Мансийске — 6:2. Это первый успех москвичей в трех матчах.
После двух неудачах на старте, наконец, и на улицу болельщиков «Спартака» пришел праздник —
Пусть над весьма скромной «Югрой», но после двух поражений выбирать уже, как говорится, не приходится.
Дубль на счету перешедшего из СКА Александра Хохлачева, усилившего атаку «Спартака» буквально накануне чемпионата. Также двумя шайбами отличился Виктор Комаров, который перебрался в Москву из «Лады» тоже с помощью СКА.
Вот так питерский «десант» обеспечил москвичам победу в этом матче.
Может ли «Спартак» гордится этим успехом? Не думаю. Скорее, вздохнуть с облегчением. Потому что если
Ну, а оборона «Югры» сыграла в субботу так, что не разорвать ее было просто невозможно.
0:1. Комаров спокойно объезжает соперника в средней зоне, беспрепятственно выкатывается на ударную позицию, бросает, вратарь «Югры» Илья Проскуряков пропускает шайбу под мышкой. А защитник
0:2. Игроки «Спартака» долго хозяйничают на чужом пятачке и с третьей попытки добиваются успеха. Шайбу в ворота добивает Игорь Мирнов.
0:3. Грубая ошибка хозяев — игроки «Югры» теряют шайбу на красной линии. Хохлачев входит в зону и
После этого «Спартак» едва не упустил победу, позволив хозяевам сократить разрыв в счете до минимума. Но затем гости за минуту с небольшим сами забросили две шайбы.
2:4. Этот гол
2:5. А вот пятую шайбу в свои ворота «Югра» опять «проспала». Хохлачев и бросил без помехи. И Проскуряков «потерял» ворота, обнажив дальний угол.
2:6. Победную точку поставил Лукаш Радил, когда соперник был уже деморализован.
В целом по итогам этого матча больше хочется говорить о проблемах «Югры», нежели о силе «Спартака».
Мне, честно говоря, вообще немного жаль Игоря Захаркина, подмахнувшего контракт с
А где же их взять в «Югре»? Тут по бразильской системе — мы все равно забьем больше — явно не сыграешь. А запирать свою команду в обороне и заниматься только тем, что ломать чужие атаки профессору Захаркину скучно. Он по такому принципу работать не сможет. А потому… Боюсь, что такой крупный разгром для «Югры» далеко не последний. На атаку у нее не хватает исполнителей. На оборону — системности.
Ну, а «Спартаку» эта победа может придать уверенности в понедельник, когда москвичи сыграют в Омске. «Авангард» — первый
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