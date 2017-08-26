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26 августа 2017, 17:52 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Евгений Корешков: Провалили первый период, дальше спасали, как могли

Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал матч КХЛ с рижским «Динамо» — 3:5.

— У нас игра началась ещё утром, когда на собрании предупреждали ребят, показывали видео, что «Динамо» очень хорошая команда, на старте они потерпели два поражения, значит, на матч с нами они выйдут супер мотивированными. Но эти слова, наверное, так и не дошли ни до кого. Провалили первый период, дальше спасали, как могли, но, к сожалению, слишком много пропустили. Разумеется, внесём коррективы, разберем все негативные моменты и постараемся в следующем матче победить.

— Во втором периоде перешли на игру в три звена, не рановато ли?
— Думаю, даже поздно, многие игроки еще не вкатились, наверное, не вышли из отпуска. Поэтому, возможно, нужно было раньше перейти.

— По ходу игры вы изменили первую пятерку, спустили Мартина Сен-Пьера, с чем это связано? Практика на будущее или вынужденная мера?
— На самом деле всё просто — те сочетания, которые были заявлены изначально, сами, наверное, видели, что при счете 0:3 так оставлять было нельзя. Разумеется, нужно было что-то делать, поэтому, первое, что сделали: поменяли звенья, перешли на игру в три пятёрки, снимали вратаря и так далее. Сами всё видели.

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