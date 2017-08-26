Евгений Корешков: Провалили первый период, дальше спасали, как могли
Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал матч КХЛ с рижским «Динамо» — 3:5.
— У нас игра началась ещё утром, когда на собрании предупреждали ребят, показывали видео, что «Динамо» очень хорошая команда, на старте они потерпели два поражения, значит, на матч с нами они выйдут супер мотивированными. Но эти слова, наверное, так и не дошли ни до кого. Провалили первый период, дальше спасали, как могли, но, к сожалению, слишком много пропустили. Разумеется, внесём коррективы, разберем все негативные моменты и постараемся в следующем матче победить.
— Во втором периоде перешли на игру в три звена, не рановато ли?
— Думаю, даже поздно, многие игроки еще не вкатились, наверное, не вышли из отпуска. Поэтому, возможно, нужно было раньше перейти.
— По ходу игры вы изменили первую пятерку, спустили Мартина
— На самом деле всё просто — те сочетания, которые были заявлены изначально, сами, наверное, видели, что при счете 0:3 так оставлять было нельзя. Разумеется, нужно было
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