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26 августа 2017, 17:30 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Спартак» забросил шесть шайб в ворота «Югры» в победном матче КХЛ

МОСКВА, 26 авг — Р-Спорт. Московский «Спартак» победил ханты-мансийскую «Югру» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, состоявшаяся в Ханты-Мансийске в субботу, закончилась со счетом 6:2 (2:0, 1:1, 3:1) в пользу гостей, у которых отличились Виктор Комаров (1-я и 48-я минуты), Игорь Мирнов (20-я), Александр Хохлачев (22-я и 49-я) и Лукаш Радил (58-я). В составе «Югры» шайбы забросили Виталий Шулаков (38-я) и Максим Пестушко (47-я).

«Спартак» в понедельник сыграет в Омске с «Авангардом», «Югра» в этот же день примет рижское «Динамо».

26.08.2017 14:30 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Югра 2:6 Спартак
(0:2, 1:1, 1:3)
Главные тренеры
Игорь Захаркин Вадим Епанчинцев
Вратари
Илья Проскуряков Никита Беспалов
1-й период
Виктор Комаров 00:25
07:02 Иван Лекомцев
15:39
Игорь Мирнов (В. Бобров) 19:17
2-й период
Александр Хохлачев 21:16
Дмитрий Юдин 22:22
Владислав Провольнев 31:46
37:43 Виталий Шулаков (С. Купцов, Дм. Макаров)
3-й период
44:35
Алексей Пепеляев 46:07
46:56 488 (П. Валентенко, Дм. Макаров)
Виктор Комаров (Л. Радил, Б. Максвелл) 47:32
Александр Хохлачев (В. Лещенко, Р. Стоа) 48:47
Лукаш Радил (В. Лаюнен, Б. Максвелл) 57:01
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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