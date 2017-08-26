«Спартак» забросил шесть шайб в ворота «Югры» в победном матче КХЛ
МОСКВА, 26 авг —
Р-Спорт. Московский «Спартак» победил ханты-мансийскую «Югру» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в
«Спартак» в понедельник сыграет в Омске с «Авангардом», «Югра» в этот же день примет рижское «Динамо».
Главные тренеры
|Игорь Захаркин
|Вадим Епанчинцев
Вратари
|Илья Проскуряков
|Никита Беспалов
|1-й период
|Виктор Комаров
|00:25
|07:02
|Иван Лекомцев
|15:39
|Игорь Мирнов (В. Бобров)
|19:17
|2-й период
|Александр Хохлачев
|21:16
|Дмитрий Юдин
|22:22
|Владислав Провольнев
|31:46
|37:43
|Виталий Шулаков (С. Купцов, Дм. Макаров)
|3-й период
|44:35
|Алексей Пепеляев
|46:07
|46:56
|488 (П. Валентенко, Дм. Макаров)
|Виктор Комаров (Л. Радил, Б. Максвелл)
|47:32
|Александр Хохлачев (В. Лещенко, Р. Стоа)
|48:47
|Лукаш Радил (В. Лаюнен, Б. Максвелл)
|57:01
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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