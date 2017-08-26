«Спартак» забросил шесть шайб в ворота «Югры» в победном матче КХЛ

Встреча, состоявшаяся в Ханты-Мансийске в субботу, закончилась со счетом 6:2 (2:0, 1:1, 3:1) в пользу гостей, у которых отличились Виктор Комаров (1-я и 48-я минуты), Игорь Мирнов (20-я), Александр Хохлачев (22-я и 49-я) и Лукаш Радил (58-я). В составе «Югры» шайбы забросили Виталий Шулаков (38-я) и Максим Пестушко (47-я).

«Спартак» в понедельник сыграет в Омске с «Авангардом», «Югра» в этот же день примет рижское «Динамо».