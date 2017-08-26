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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30805461/
26 августа 2017, 17:26 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Салават Юлаев» в результативной встрече уступил хабаровскому «Амуру»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене потерпел поражение от хабаровского «Амура», встреча завершилась со счётом 4:5.

Команда Андрея Мартемьянова одержала первую победу в сезоне.

В составе уфимского клуба заброшенными шайбами сумели отметиться Денис Куляш, Денис Кокарев, Йоонас Кемппайнен и Филип Ларсен. У гостей забитые голы на свой счёт сумели записать Дмитрий Швиденко, Олег Губин, Вячеслав Литовченко, Вячеслав и Владислав Ушенины.

26.08.2017 14:30 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Салават Юлаев 4:5 Амур
(0:2, 2:1, 2:2)
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Андрей Мартемьянов
Вратари
Бен Скривенс 58:33 Юха Метсола
1-й период
Владислав Ушенин 05:00
Олег Ли 06:08
Дмитрий Швиденко (Д. Клопов, Вл. Ушенин) 08:34
Виталий Атюшов 10:11
15:11 Линус Умарк
16:21 Захар Арзамасцев
Владислав Ушенин (О. Губин) 18:17
Томаш Зогорна 18:59
2-й период
Олег Губин 21:37
21:56 Денис Куляш (Е. Бодров)
24:42 Энвер Лисин
Олег Губин (Вяч. Ушенин, Вл. Ушенин) 24:54
Виталий Атюшов 29:33
Владислав Ушенин 31:47
35:21 Денис Кокарев (Ил. Зубов, А. Федоров)
37:38
Павел Турбин 38:16
Ян I Коларж 38:37
3-й период
44:27 Йоонас Кемппайнен (А. Логинов, Т. Хартикайнен)
47:48 Линус Умарк
Вячеслав Литовченко (В. Атюшов, А. Бывальцев) 48:14
48:33 Филип Ларсен (А. Федоров, Ил. Зубов)
55:26 Артем Федоров
55:56 Вячеслав Солодухин
Вячеслав Ушенин (Вл. Ушенин) 56:07
Статистика
14 Штрафное время 18
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 4
Судьи
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Главный судья Иван Зибинин (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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Амур
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