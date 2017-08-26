«Салават Юлаев» в результативной встрече уступил хабаровскому «Амуру»
Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене потерпел поражение от хабаровского «Амура», встреча завершилась со счётом 4:5.
Команда Андрея Мартемьянова одержала первую победу в сезоне.
В составе уфимского клуба заброшенными шайбами сумели отметиться Денис Куляш, Денис Кокарев, Йоонас Кемппайнен и Филип Ларсен. У гостей забитые голы на свой счёт сумели записать Дмитрий Швиденко, Олег Губин, Вячеслав Литовченко, Вячеслав и Владислав Ушенины.
|26.08.2017 14:30
|Регулярный чемпионат
|"Уфа Арена"
|Салават Юлаев
|4:5
|Амур
|(0:2, 2:1, 2:2)
Главные тренеры
|Эркка Вестерлунд
|Андрей Мартемьянов
Вратари
|Бен Скривенс 58:33
|Юха Метсола
|1-й период
|Владислав Ушенин
|05:00
|Олег Ли
|06:08
|Дмитрий Швиденко (Д. Клопов, Вл. Ушенин)
|08:34
|Виталий Атюшов
|10:11
|15:11
|Линус Умарк
|16:21
|Захар Арзамасцев
|Владислав Ушенин (О. Губин)
|18:17
|Томаш Зогорна
|18:59
|2-й период
|Олег Губин
|21:37
|21:56
|Денис Куляш (Е. Бодров)
|24:42
|Энвер Лисин
|Олег Губин (Вяч. Ушенин, Вл. Ушенин)
|24:54
|Виталий Атюшов
|29:33
|Владислав Ушенин
|31:47
|35:21
|Денис Кокарев (Ил. Зубов, А. Федоров)
|37:38
|Павел Турбин
|38:16
|Ян I Коларж
|38:37
|3-й период
|44:27
|Йоонас Кемппайнен (А. Логинов, Т. Хартикайнен)
|47:48
|Линус Умарк
|Вячеслав Литовченко (В. Атюшов, А. Бывальцев)
|48:14
|48:33
|Филип Ларсен (А. Федоров, Ил. Зубов)
|55:26
|Артем Федоров
|55:56
|Вячеслав Солодухин
|Вячеслав Ушенин (Вл. Ушенин)
|56:07
Статистика
|14
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|4
Судьи
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Иван Зибинин (Челябинск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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