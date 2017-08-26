«Барыс» без вратаря отыграл две шайбы у рижского «Динамо», но потерпел первое поражение в КХЛ

Игра проходила сегодня, 26 августа, в Астане и завершилась со счетом 3:5.

Не лучшим образом сложился для «Барыса» первый период, в котором хозяева пропустили три шайбы в свои ворота. На седьмой и 11-й минутах рижане Микс Индрашис и Карл Столлери забили в большинстве, а все тот же Индрашис на 16-й уже в равных составах оформи дубль.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 1, 26.08.2017, 14:00 3:5 Барыс Динамо Р

Во втором периоде «Динамо» довело счет до неприличного. На 33-й минуте Дэнни Кристо забил четвертую шайбу гостей из Латвии, после чего тренерский штаб «Барыса» решился на смену вратаря — швед Хенрик Карлссон покинул лед, а его пост занял дебютант КХЛ Сергей Кудрявцев.

После этого «Барыс» применил рискованную тактику со снятием вратаря в равных составах. На 40-й минуте так забил Кевин Даллмэн, а на 47-й — канадский новичок Даррен Диц. Впрочем, один раз риск «Барыса» не оправдался — на 53-й минуте Гуннарс Скворцов, чья команда действовала в меньшинстве, забил пятую шайбу «Динамо». Последнее слово же осталось за «Барысом» — на 59-й минуте впервые в КХЛ отличился Антон Сагадеев.

Следующий матч «Барыс» вновь проведет в Астане, а соперником станет «Северсталь». Игра пройдет 28 августа и начнется в 19:30 по местному времени.