Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30805290/
26 августа 2017, 16:58 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Авангард» победил «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 26 августа. Омский «Авангард» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 2:1 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

<em>ТАСС 26 августа.</em> Омский Авангард обыграл нижегородское <span class=error>Торпедо</span> со счетом 2:1 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе «Авангарда» отличились Максим Березин (56-я минута) и Даниил Файзуллин (64). У «Торпедо» шайбу забросил Денис Паршин (28).

«Авангард» занимает третье место в таблице Восточной конференции с семью очками. «Торпедо» идет четвертым на Западе с четырьмя очками.

Следующий матч «Авангард» проведет дома против «Спартака». «Торпедо» сыграет в гостях с «Сибирью». Обе встречи пройдут 28 августа.

В другом матче дня рижское «Динамо» победило «Барыс» со счетом 5:3.

Авангард
Новости Матчи Состав Статистика
Торпедо НН
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

Олимпийский чемпион по пятиборью Лесун снялся с ЧМ из-за проблем со здоровьем

"Амкар" одержал первую победу в чемпионате России, обыграв "Арсенал"

Писарев: Лига чемпионов стала для "Спартака" главной мотивацией после победы в РФПЛ

Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по победам в квалификациях "Формулы-1"