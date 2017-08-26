«Авангард» победил «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ

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В составе «Авангарда» отличились Максим Березин (56-я минута) и Даниил Файзуллин (64). У «Торпедо» шайбу забросил Денис Паршин (28).

«Авангард» занимает третье место в таблице Восточной конференции с семью очками. «Торпедо» идет четвертым на Западе с четырьмя очками.

Следующий матч «Авангард» проведет дома против «Спартака». «Торпедо» сыграет в гостях с «Сибирью». Обе встречи пройдут 28 августа.

В другом матче дня рижское «Динамо» победило «Барыс» со счетом 5:3.