«Авангард» победил «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 26 августа. Омский «Авангард» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 2:1 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе «Авангарда» отличились Максим Березин (56-я минута) и Даниил Файзуллин (64). У «Торпедо» шайбу забросил Денис Паршин (28).
«Авангард» занимает третье место в таблице Восточной конференции с семью очками. «Торпедо» идет четвертым на Западе с четырьмя очками.
Следующий матч «Авангард» проведет дома против «Спартака». «Торпедо» сыграет в гостях с «Сибирью». Обе встречи пройдут 28 августа.
В другом матче дня рижское «Динамо» победило «Барыс» со счетом 5:3.
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