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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30805017/
26 августа 2017, 16:09 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Сибирь» одолела «Северсталь» на последней минуте, выиграв третью встречу подряд

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене взяла верх над череповецкой «Северсталью», встреча завершилась со счётом 2:1.

Команда Павла Зубова пока не проиграла ни одного матча в чемпионате, одержав три победы.

Счёт в матче открыли гости, Матей Странски забил на первой минуте второго периода. Александр Шаров на исходе периода счёт сравнял, а победу новосибирцам принесла шайба Владимира Первушина, заброшенная на последней минуте основного времени.

26.08.2017 13:30 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Сибирь 2:1 Северсталь
(0:0, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
Павел Зубов Александр Гулявцев
Вратари
Александр Салак Юлиус Гудачек 59:45 (Ю. Гудачек 59:53)
1-й период
16:22 Николай Демидов
18:26 Сергей Коньков
2-й период
Матей Странски (В. Кудако, Д. Кагарлицкий) 20:54
Алексей Угаров 22:10
Юрий Трубачев 23:14
27:24 Николай Демидов
Вадим Кудако 30:57
Николай Стасенко 31:39
37:34
Александр Евсеенков 37:34
Адам Мазур 37:43
39:09 Александр Шаров (И. Верещагин)
3-й период
43:39 Кирилл Воробьев
46:35 Игорь Левицкий
59:33 Владимир Первушин (И. Верещагин, А.А. Шаров)
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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