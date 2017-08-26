«Сибирь» одолела «Северсталь» на последней минуте, выиграв третью встречу подряд
Новосибирская «Сибирь» на домашней арене взяла верх над череповецкой «Северсталью», встреча завершилась со счётом 2:1.
Команда Павла Зубова пока не проиграла ни одного матча в чемпионате, одержав три победы.
Счёт в матче открыли гости, Матей Странски забил на первой минуте второго периода. Александр Шаров на исходе периода счёт сравнял, а победу новосибирцам принесла шайба Владимира Первушина, заброшенная на последней минуте основного времени.
|26.08.2017 13:30
|Регулярный чемпионат
|ЛДС "Сибирь"
|Сибирь
|2:1
|Северсталь
|(0:0, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
|Павел Зубов
|Александр Гулявцев
Вратари
|Александр Салак
|Юлиус Гудачек 59:45 (Ю. Гудачек 59:53)
|1-й период
|16:22
|Николай Демидов
|18:26
|Сергей Коньков
|2-й период
|Матей Странски (В. Кудако, Д. Кагарлицкий)
|20:54
|Алексей Угаров
|22:10
|Юрий Трубачев
|23:14
|27:24
|Николай Демидов
|Вадим Кудако
|30:57
|Николай Стасенко
|31:39
|37:34
|Александр Евсеенков
|37:34
|Адам Мазур
|37:43
|39:09
|Александр Шаров (И. Верещагин)
|3-й период
|43:39
|Кирилл Воробьев
|46:35
|Игорь Левицкий
|59:33
|Владимир Первушин (И. Верещагин, А.А. Шаров)
Статистика
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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