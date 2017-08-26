«Сибирь» одолела «Северсталь» на последней минуте, выиграв третью встречу подряд

Команда Павла Зубова пока не проиграла ни одного матча в чемпионате, одержав три победы.



Счёт в матче открыли гости, Матей Странски забил на первой минуте второго периода. Александр Шаров на исходе периода счёт сравнял, а победу новосибирцам принесла шайба Владимира Первушина, заброшенная на последней минуте основного времени.

<aside name="clb19299263" class="teaser teaser_incontent teaser_khl_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_khl_video"> <iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_abe3cb6cb5db5a527f77fb414b724152_hd/q433865/29dc92f1d6ae8bef9d0e4f3dd0f5df11/4659426513?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d19299263.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>