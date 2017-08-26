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26 августа 2017, 14:52 | Хоккей: КХЛ | Прессбол

Михаил Карнаухов командирован в «Динамо-Молодечно»

Вратарь минского «Динамо» Михаил Карнаухов командирован в «Динамо-Молодечно». Голкипер направлен в фарм-клуб на один матч с целью получения игровой практики и уже 27 августа вернется в расположение основной команды.

В субботу, 26 августа, «Динамо-Молодечно» в заключительном поединке предварительной стадии Кубка Салея принимает столичную «Юность». Обе команды досрочно обеспечили себе выход в полуфинал турнира и в очном споре решат судьбу первого места в группе. Начало встречи в 18.30. Телеканал «Беларусь 5» организует прямую трансляцию, отмечает официальный сайт «зубров».

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