Михаил Карнаухов командирован в «Динамо-Молодечно»

В субботу, 26 августа, «Динамо-Молодечно» в заключительном поединке предварительной стадии Кубка Салея принимает столичную «Юность». Обе команды досрочно обеспечили себе выход в полуфинал турнира и в очном споре решат судьбу первого места в группе. Начало встречи в 18.30. Телеканал «Беларусь 5» организует прямую трансляцию, отмечает официальный сайт «зубров».