В российском хоккее произошла революция, и началась она с «Сибири»

1. РЕШЕНИЕ «СИБИРИ»

Если клубы КХЛ не подталкивать к активному общению с прессой, они так и останутся закрытыми коробочками, к которым люди со временем потеряют интерес. Поэтому лига сделала интересный ход — в регламент нового сезона внесла пункт о том, что 15 хозяйских раскаток в день матчей обязательно должны быть открытыми.

Может, раньше это вызвало бы возражение у менеджеров-консерваторов. Но они обалдели от нового рейтинга КХЛ из восьми пунктов, согласно которому их будут резать по-живому. Поэтому медиа-поправка прошла под этот шумок.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вот это революция.<br>А что скажут остальные клубы КХЛ? <a href="https://t.co/XTdFXJiMlQ">pic.twitter.com/XTdFXJiMlQ</a></p>— Павел Лысенков (@plysenkovRUS) <a href="https://twitter.com/plysenkovRUS/status/901033803044487169">25 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

И тут «Сибирь» делает революционный ход — объявляет вообще все свои предматчевые раскатки открытыми! Приходите, делайте материалы с хоккеистами и тренерами. Снимайте фото, видео, записывайте интервью. Раскручивайте матч, который пройдет вечером, чтобы на него пришло побольше зрителей.

Не все сделали так — вот «Авангард» согласно пункту регламента открыл 15 раскаток. Молодцы, но почему омский журналист может сходить 19 сентября утром, чтобы поговорить с игроками СКА, а 17 сентября не побывает на «Югре» и не поболтает с Игорем Захаркиным? Да, регламент, все понятно. Но вы сами тоже логику-то включите.

И берите пример с «Сибири». Хочу, чтобы такие новости появились еще на 26 сайтах клубов КХЛ. Хватит уже полумер.

2. БЕЙ ИЗ ПУШКИ

В изобретательном Санкт-Петербурге придумали новую фишку — теперь палят из пушки после голов СКА.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Пушка! Они заряжают пушку!<br>Зачем? А! Они будут стрелять!<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9A?src=hash">#СКАЙОК</a> <a href="https://t.co/fOpWDbNDfQ">pic.twitter.com/fOpWDbNDfQ</a></p>— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) <a href="https://twitter.com/hcSKA/status/901098829642170369">25 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Болельщики уже успели обвинить СКА в том, что содрано с «Коламбуса», где так стреляют из пушки времен Гражданской волны после голов хозяев в домашнем матче. Так, когда Никита Филатов сотворил свой эпический хет-трик, в его честь стреляли три раза. Хорошо, что не попали.

Ну вы еще скажите, что СКА и форму свою у «Нью-Йорк Рейнджерс» слямзили. Лучше вспомните, что в Питере, например, хоккеисты всегда палили из пушки на церемонии перед началом сезона — в Петропавловской крепости. А еще так делал Петр Первый, когда «Коламбуса» в проекте не существовало.

Но чтобы не было претензий, предлагаю стрелять из пушки перед броском Ильи Ковальчука — например, в большинстве. Вратари гостей будут пугаться, и форвардам СКА станет проще забивать.

3. К НАМ ЕДУТ КОРЕЙЦЫ

Поздравлю Сергея Мозякина, который стал первым игроком в истории КХЛ, который набрал 600 очков в лиге. А поговорю лучше о Южной Корее, куда Мозякин может попасть в феврале. Сборная этой страны приедет в Россию на Кубок Первого канала.

Знаете, в марте я вживую видел два матча олимпийской сборной России против Южной Кореи на стадионе, где пройдет Олимпиада-2018. До игры мне казалось, что счет будет где-нибудь 10:0 в нашу пользу, и братья Ушенины и Федор Беляков всех порвут.

Но матчи получились очень упорными, победа команде Олега Браташа досталась упорным трудом. И я вам скажу, это скорее мини-сборная Канады. Главный тренер там играл в «Питтсбурге» и брал Кубки Стэнли с Марио Лемье и Яромиром Ягром. А в составе, кроме корейских бегунков-шорттрекистов, хватает натурализованных канадцев и граждан США. Сама сборная проповедует североамериканский хоккей.

Победа над Казахстаном, выход в элиту чемпионата мира — это неслучайно. Так что сборной России будет полезен матч против Южной Кореи на Кубке Первого канала. Но многое зависит от того, как организаторы составят календарь, и какой будет формула турнира. Там ведь шесть команд. И с Канадой тоже нужно обязательно сыграть. Если этого не случится, зрители не поймут.