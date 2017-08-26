В российском хоккее произошла революция, и началась она с «Сибири»
О самых интересных событиях в российском хоккее — в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».
1. РЕШЕНИЕ «СИБИРИ»
Если клубы КХЛ не подталкивать к активному общению с прессой, они так и останутся закрытыми коробочками, к которым люди со временем потеряют интерес. Поэтому лига сделала интересный ход — в регламент нового сезона внесла пункт о том, что 15 хозяйских раскаток в день матчей обязательно должны быть открытыми.
Может, раньше это вызвало бы возражение у
И тут «Сибирь» делает революционный ход — объявляет вообще все свои предматчевые раскатки открытыми! Приходите, делайте материалы с хоккеистами и тренерами. Снимайте фото, видео, записывайте интервью. Раскручивайте матч, который пройдет вечером, чтобы на него пришло побольше зрителей.
Не все сделали так — вот «Авангард» согласно пункту регламента открыл 15 раскаток. Молодцы, но почему омский журналист может сходить 19 сентября утром, чтобы поговорить с игроками СКА, а 17 сентября не побывает на «Югре» и не поболтает с Игорем Захаркиным? Да, регламент, все понятно. Но вы сами тоже
И берите пример с «Сибири». Хочу, чтобы такие новости появились еще на 26 сайтах клубов КХЛ. Хватит уже полумер.
2. БЕЙ ИЗ ПУШКИ
В изобретательном
Болельщики уже успели обвинить СКА в том, что содрано с «Коламбуса», где так стреляют из пушки времен Гражданской волны после голов хозяев в домашнем матче. Так, когда Никита Филатов сотворил свой эпический
Ну вы еще скажите, что СКА и форму свою у «Нью-Йорк Рейнджерс» слямзили. Лучше вспомните, что в Питере, например, хоккеисты всегда палили из пушки на церемонии перед началом сезона — в Петропавловской крепости. А еще так делал Петр Первый, когда «Коламбуса» в проекте не существовало.
Но чтобы не было претензий, предлагаю стрелять из пушки перед броском Ильи Ковальчука — например, в большинстве. Вратари гостей будут пугаться, и форвардам СКА станет проще забивать.
3. К НАМ ЕДУТ КОРЕЙЦЫ
Поздравлю Сергея Мозякина, который стал первым игроком в истории КХЛ, который набрал 600 очков в лиге. А поговорю лучше о Южной Корее, куда Мозякин может попасть в феврале. Сборная этой страны приедет в Россию на Кубок Первого канала.
Знаете, в марте я вживую видел два матча олимпийской сборной России против Южной Кореи на стадионе, где пройдет Олимпиада-2018. До игры мне казалось, что счет будет
Но матчи получились очень упорными, победа команде Олега Браташа досталась упорным трудом. И я вам скажу, это скорее
Победа над Казахстаном, выход в элиту чемпионата мира — это неслучайно. Так что сборной России будет полезен матч против Южной Кореи на Кубке Первого канала. Но многое зависит от того, как организаторы составят календарь, и какой будет формула турнира. Там ведь шесть команд. И с Канадой тоже нужно обязательно сыграть. Если этого не случится, зрители не поймут.
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