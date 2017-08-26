КХЛ перенесла дедлайн по обменам с 25 на 27 декабря

«Обмен может быть произведен только до 23 ч. 59 м. 59 с. (время московское) 27 декабря текущего сезона. Заключение договоров обмена после этого срока с отложенным обязательством о переходе игрока после окончания сезона не допускается», — указано в тексте документа.