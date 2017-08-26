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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30803347/
26 августа 2017, 11:26 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

КХЛ перенесла дедлайн по обменам с 25 на 27 декабря

Континентальная хоккейная лига перенесла дедлайн по обменам прав на хоккеистов с 25 на 27 декабря, информирует регламент организации, размещённый на её официальном сайте.

«Обмен может быть произведен только до 23 ч. 59 м. 59 с. (время московское) 27 декабря текущего сезона. Заключение договоров обмена после этого срока с отложенным обязательством о переходе игрока после окончания сезона не допускается», — указано в тексте документа.
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