Тренер «Северстали» пострижется налысо, если команда выйдет в плей-офф КХЛ

«Есть пословица: «Игроки выигрывают матчи, команда — чемпионат». У нас сейчас сплоченная команда, без деления на молодых и ветеранов. Все тянутся, идут к поставленной цели. В этом плане нынешняя команда интересней прошлогодней, хотя некоторые игроки остались с того сезона, им теперь приходится с этим соглашаться.

Они сами доказывают в играх, что только командой мы играем и побеждаем.