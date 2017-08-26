Тренер «Северстали» пострижется налысо, если команда выйдет в плей-офф КХЛ
Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев заявил, что подстрижется налысо, если клуб выйдет в
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Есть пословица: «Игроки выигрывают матчи, команда — чемпионат». У нас сейчас сплоченная команда, без деления на молодых и ветеранов. Все тянутся, идут к поставленной цели. В этом плане нынешняя команда интересней прошлогодней, хотя некоторые игроки остались с того сезона, им теперь приходится с этим соглашаться.
Они сами доказывают в играх, что только командой мы играем и побеждаем.
Если все будет здорово, удачно, если мы попадем в
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