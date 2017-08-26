Латвийская команда прибыла в Астану из Новосибирска, где в четверг играла с местной «Сибирью». Рижане потерпели очень досадное поражение, пропустив решающую шайбу за минуту и девять секунд до третьей сирены — 1:2. При этом, бросков команда Сандиса Озолиньша нанесла в два раза больше, чем хозяева (15:34), автором единственной шайбы стал новичок команды 27-летний форвард Дэнни Кристо. В стартовом матче сезона «Динамо» уступило в Омске местному «Авангарду» — 1:3.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 1, 26.08.2017, 14:00 -:- Барыс Динамо Р

«Барыс», в свою очередь, открыл сезон уверенной домашней победой над московским «Спартаком» — 2:0. Обе шайбы на свой счёт записал Мартин Сен-Пьер, 34 отражённых броска на счету Хенрика Карлссона.

В матче с «Динамо» в составе «Барыса» дебютирует новичок команды Мэттью Фрэттин.

Начало матча «Барыс» — «Спартак» в 17:00.

Для болельщиков организованы автобусы.

Комментарий главного тренера «Барыса» Евгения Геннадьевича Корешкова:

— Мы знаем, что наш соперник потерпел два поражения на старте сезона. Это делает его ещё более опасным сегодня, ведь мотивации у команды будет достаточно. Нам, в свою очередь, нужно показать ту же самоотдачу, что в первой игре. Нужно сохранить те эмоции, которые мы получили по ходу и по итогам матча со «Спартаком» и перенести их на лёд сегодня. Для нас каждый матч важен, мы бьёмся всегда и всегда преследуем одну цель — победу.

Главная новость по составу — сегодня дебютирует наш новичок Мэтт Фрэттин. Как мы уже говорили, это исполнитель очень высокого класса и мы надеемся, что он усилит наше нападение.