Дуайер: Лукашенко выразил поддержку «Динамо», игроки поняли, что надо сражаться

«Я рад игре команды, но не рад результату. Игра команды сегодня — это день и ночь по сравнению с тем, что мы увидели позавчера в матче с «Йокеритом». Команда играла намного быстрее, энергичнее, у нас было много моментов впереди, но нам не удалось забить. Также я рад игре в меньшинстве, наши ребята хорошо прессинговали соперника, применяли силовые приёмы. Все сегодня играли намного лучше, к сожалению, нам не удалось добыть очки.

Я бы не стал говорить, что «Витязь» слабее, чем «Йокерит». Это хорошая команда с тремя атакующими звеньями. Мы настраивались на этот матч и хотели реабилитироваться перед болельщиками, поэтому нам удалось хорошо комбинировать в атаке.