Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30801333/
26 августа 2017, 0:09 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дуайер: Лукашенко выразил поддержку «Динамо», игроки поняли, что надо сражаться

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Витязя» (0:1) и встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайер</span> прокомментировал поражение от Витязя (0:1) и встречу с президентом <span class=error>Беларуси</span> Александром <span class=error>Лукашенко</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я рад игре команды, но не рад результату. Игра команды сегодня — это день и ночь по сравнению с тем, что мы увидели позавчера в матче с «Йокеритом». Команда играла намного быстрее, энергичнее, у нас было много моментов впереди, но нам не удалось забить. Также я рад игре в меньшинстве, наши ребята хорошо прессинговали соперника, применяли силовые приёмы. Все сегодня играли намного лучше, к сожалению, нам не удалось добыть очки.

Я бы не стал говорить, что «Витязь» слабее, чем «Йокерит». Это хорошая команда с тремя атакующими звеньями. Мы настраивались на этот матч и хотели реабилитироваться перед болельщиками, поэтому нам удалось хорошо комбинировать в атаке.

Что касается встречи с президентом, то не каждый день выпадает такая возможность. Это большая честь не только для меня, но и для команды. Это было отличное мероприятие, он высказал поддержку команде и развитию хоккея в целом. Я думаю, что при такой поддержке игроки поняли, что они должны сражаться в каждом матче и бороться за победу, — сказал Дуайер на пресс-конференции.

25.08.2017 19:30 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 0:1 Витязь
(0:1, 0:0, 0:0)
Главные тренеры
Горди Дуайер Валерий Белов
Вратари
Юнас Энрот 58:42 Игорь Сапрыкин
1-й период
10:54 Андрей Степанов
Алексей II Семенов (М. Афиногенов, И. Головков) 11:01
12:05
2-й период
Никлас Бурстрем 38:10
3-й период
42:22 Артур Гаврус
42:22 Артур Гаврус
43:13
48:40 Артем Волков
Войтех Мозик 51:15
Дмитрий Семин 53:50
Статистика
18 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
Витязь
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?