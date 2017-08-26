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26 августа 2017, 0:05 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Попасть в состав ЦСКА — уже счастье. Что говорили после разгрома «Динамо»

После матча игроки ЦСКА шли в гости к хоккеистам «Динамо», а в раздевалке бело-голубых мы увидели, что у Владимира Воробьева добавилось проблем.

После матча с <span class=error>Шевченко</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

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Уже второй матч журналисты в некотором недоумении от того, к кому подходить в раздевалке «Динамо». Александр Еременко во время регулярного чемпионата не разговаривает, безотказный Яков Рылов травмирован.

Помчались к Ивану Бочарову, но что он мог сказать? А вот капитан команды Илья Никулин уже вторую игру прячется в подсобных помещениях, хотя после 1:6 от ЦСКА он был обязан выйти к прессе.

— Нам сейчас главное не замыкаться в себе, не прятаться по углам, а всем вместе разобраться, что произошло, — говорил Даниил Тарасов, к которому журналисты подошли, когда поняли, что Иван Бочаров еще не слишком опытен.

Рядом на скамейке сидели Михаил Анисин и Глеб Корягин. У защитника бело-голубых вид еще тот. Глаз красный, под ним синяк, на носу нитки.

— А я же нос сломал во время Кубка мэра, — напомнил Глеб. — И потому играю в маске.

— Я уж думал, что вы тут травмированы оба, — показываю ему на Анисина.

— Мы игру анализируем.

Анализировать было что. Владимир Воробьев, впрочем, неплохо держал удар и на пресс-конференции не психовал.

— Для вас стало сюрпризом то, как сыграла команда во втором периоде? — интересуюсь у него.

— Стало, — вздохнул тренер. Но потом все-таки вспомнил, что не все плохо. — Мы пытались сыграть на контратаках, но у нас не получалось.

Игорь Никитин говорит правильные вещи, но уж слишком тихо и игнорирует микрофон. Я расслышал, что Сергей Шумаков и Максим Шалунов пропускали матч не по игровым причинам.

Ждали игроков ЦСКА. Тут уж у них начали спрашивать настоящую белиберду, из-за которой игроки и не любят микст-зону. Например, у Богдана Киселевича на полном серьезе спросили вот это:

— Вы заблокировали бросок Подшендялова. Наигрываете такое во время тренировок?

Киселевич растерялся. Как можно такое натренировать. Да и Подшендялов не приходит к ним на занятия.

Только Богдан пришел в себя, как ему нанесли новый удар.

— Вы сыграли во всех трех матчах. Не устали?

Киселевич уставился на репортера, подбирая ответ. Наверное, думал что-то сказать о том, что турнир начался только в понедельник. А слабые хоккеисты выступают в других лигах.

Мэт Робинсон не планировал идти к журналистам, а направился к раздевалке «Динамо», возможно, по старой привычке. Но его остановили и спросили про результативную игру. Он сказал, что вся команда в порядке.

Андрей Кузьменко пришел последним. В этом матче он круто подставил клюшку под бросок Робинсона и увеличил преимущество ЦСКА.

— Это же не типичный для вас гол? — спрашиваю.

— Для этого надо в теннис хорошо играть, — среагировал нападающий.

— Назовите пять любых теннисистов, — мне стало реально интересно.

Кузьменко назвал всех знаменитых, вроде Надаля или Федерера, но вспомнил только четыре имени.

— Кафельников, — подсказал я.

— Маррэй, — крикнули журналисты.

— Точно, Маррэй, — согласился он.

Кирилл Петров не хотел, чтобы журналисты у него спрашивали что-то, а ждал Никулина.

— Скажете что-нибудь на татарском языке? — попросил я его.

— Да я плохо говорю на татарском, — загрустил Петров. — Как и играю в хоккей.

У Петрова действительно не лучшие дни, но совсем уж убиваться не стоит. Он хотя бы выходит на лед. В нынешнем ЦСКА это уже счастье.

25.08.2017 19:30 Зрители 6154 Регулярный чемпионат "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 1:6 ЦСКА
(0:0, 1:5, 0:1)
Главные тренеры
Владимир Воробьев Игорь Никитин
Вратари
Александр Еременко 36:07 (И. Бочаров 36:07) Ларс Юханссон
1-й период
Игорь Ожиганов 14:45
2-й период
Мэт Робинсон (Б. Киселевич, К. Окулов) 22:39
Антон Бурдасов (К. Петров, А. Марченко) 23:08
Михаил Григоренко (Р. Любимов) 24:26
Никита Нестеров 24:51
26:33 Андрей Кутейкин (В. Брюквин, Д. Вишневский)
Андрей Светлаков (А. Марченко, К. Окулов) 31:34
Андрей Кузьменко (М. Робинсон, К. Окулов) 36:07
3-й период
41:19 Никита I Комаров
Кирилл Петров 43:04
49:47 Дмитрий Казионов
51:59 Дмитрий Вишневский
Константин Окулов (Н. Нестеров, К. Капризов) 59:25
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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