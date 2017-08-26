Попасть в состав ЦСКА — уже счастье. Что говорили после разгрома «Динамо»
После матча игроки ЦСКА шли в гости к хоккеистам «Динамо», а в раздевалке
бело-голубых мы увидели, что у Владимира Воробьева добавилось проблем.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Уже второй матч журналисты в некотором недоумении от того, к кому подходить в раздевалке «Динамо». Александр Еременко во время регулярного чемпионата не разговаривает, безотказный Яков Рылов травмирован.
Помчались к Ивану Бочарову, но что он мог сказать? А вот капитан команды Илья Никулин уже вторую игру прячется в подсобных помещениях, хотя после 1:6 от ЦСКА он был обязан выйти к прессе.
— Нам сейчас главное не замыкаться в себе, не прятаться по углам, а всем вместе разобраться, что произошло, — говорил Даниил Тарасов, к которому журналисты подошли, когда поняли, что Иван Бочаров еще не слишком опытен.
Рядом на скамейке сидели Михаил Анисин и Глеб Корягин. У защитника
— А я же нос сломал во время Кубка мэра, — напомнил Глеб. — И потому играю в маске.
— Я уж думал, что вы тут травмированы оба, — показываю ему на Анисина.
— Мы игру анализируем.
Анализировать было что. Владимир Воробьев, впрочем, неплохо держал удар и на
— Для вас стало сюрпризом то, как сыграла команда во втором периоде? — интересуюсь у него.
— Стало, — вздохнул тренер. Но потом
Игорь Никитин говорит правильные вещи, но уж слишком тихо и игнорирует микрофон. Я расслышал, что Сергей Шумаков и Максим Шалунов пропускали матч не по игровым причинам.
Ждали игроков ЦСКА. Тут уж у них начали спрашивать настоящую белиберду,
— Вы заблокировали бросок Подшендялова. Наигрываете такое во время тренировок?
Киселевич растерялся. Как можно такое натренировать. Да и Подшендялов не приходит к ним на занятия.
Только Богдан пришел в себя, как ему нанесли новый удар.
— Вы сыграли во всех трех матчах. Не устали?
Киселевич уставился на репортера, подбирая ответ. Наверное, думал
Мэт Робинсон не планировал идти к журналистам, а направился к раздевалке «Динамо», возможно, по старой привычке. Но его остановили и спросили про результативную игру. Он сказал, что вся команда в порядке.
Андрей Кузьменко пришел последним. В этом матче он круто подставил клюшку под бросок Робинсона и увеличил преимущество ЦСКА.
— Это же не типичный для вас гол? — спрашиваю.
— Для этого надо в теннис хорошо играть, — среагировал нападающий.
— Назовите пять любых теннисистов, — мне стало реально интересно.
Кузьменко назвал всех знаменитых, вроде Надаля или Федерера, но вспомнил только четыре имени.
— Кафельников, — подсказал я.
— Маррэй, — крикнули журналисты.
— Точно, Маррэй, — согласился он.
Кирилл Петров не хотел, чтобы журналисты у него спрашивали
— Скажете
— Да я плохо говорю на татарском, — загрустил Петров. — Как и играю в хоккей.
У Петрова действительно не лучшие дни, но совсем уж убиваться не стоит. Он хотя бы выходит на лед. В нынешнем ЦСКА это уже счастье.
|25.08.2017 19:30
|Зрители 6154
|Регулярный чемпионат
|"ВТБ Ледовый дворец"
|Владимир Воробьев
|Игорь Никитин
|Александр Еременко 36:07 (И. Бочаров 36:07)
|Ларс Юханссон
|1-й период
|Игорь Ожиганов
|14:45
|2-й период
|Мэт Робинсон (Б. Киселевич, К. Окулов)
|22:39
|Антон Бурдасов (К. Петров, А. Марченко)
|23:08
|Михаил Григоренко (Р. Любимов)
|24:26
|Никита Нестеров
|24:51
|26:33
|Андрей Кутейкин (В. Брюквин, Д. Вишневский)
|Андрей Светлаков (А. Марченко, К. Окулов)
|31:34
|Андрей Кузьменко (М. Робинсон, К. Окулов)
|36:07
|3-й период
|41:19
|Никита I Комаров
|Кирилл Петров
|43:04
|49:47
|Дмитрий Казионов
|51:59
|Дмитрий Вишневский
|Константин Окулов (Н. Нестеров, К. Капризов)
|59:25
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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