ЦСКА прорвало. «Динамо» попало под раздачу

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КАК ЦСКА ПРИЕЗЖАЕТ НА ИГРЫ

Как прибывает на игру ЦСКА — отдельная песня. Первым — на автомобиле (с водителем) главный тренер Игорь Никитин. В его руках портфель и какой-то пакет.

Через некоторое время к стадиону подкатывает микроавтобус. Из него выходит тренерский штаб, но не весь. Владимира Чебатуркина нет. Видимо, не поместился в микроавтобус.

И, наконец, сам автобус. Я ждал еще один с запасными, ведь на игру с «Динамо» не раздевались Валерий Ничушкин, Максим Шалунов и Сергей Шумаков и еще несколько человек, которые пока не попадают в заявку, но вспомнил только этих. Последнему, вероятно, не простили грубую ошибку во встрече с «Локомотивом», но уже позже выяснилось, что буллит, назначенный за фол Сергея, был ошибочным. Но все равно же правила нарушил.

Армейцы выходят из автобуса совершенно непохожие на людей, у которых всего два очка после двух встреч. Многие улыбаются, оглядываются по сторонам. Последними выходят Антон Бурдасов и Кирилл Капризов.

— Это он не хотел выходить, — показывает Антон на Кирилла. — Ждал, когда вы уйдете или выключите камеру.

Капризов заливисто смеется.

КАК АРМЕЙЦЕВ ВЫГНАЛИ С ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ

Я камеру не выключаю. Мало ли, скажет, какая у него зарплата. Тем более не мне это интересно. Во время игры на трибуне были три девушки с плакатом «97 Капризов» и на двух была фата. Ясно, что им тоже интересно, какой теперь доход у Кирилла.

Но это позже, а ЦСКА выходит на улицу на «сухую» разминку. Опять все шутят, улыбаются, кроме, пожалуй, Михаила Григоренко и Александра Попова. Возрастным хоккеистам надо быть солидней остальных.

Я с удивлением обнаруживаю, что Бурдасов с мячом управляется вполне прилично, может даже какие-то трюки показывать. Но на асфальте ему некомфортно.

— Пойдемте на поле, — предложил он одноклубникам.

Рядом с Ледовым дворцом на хоккейной коробке сделали поле с искусственным покрытием. Бурдасов бежит к воротам. Первым ударом ему прилетает от Ларса Юханссона.

— Я тебе на раскатке также отвечу, — грозит ему Бурдасов, но на русском. Ларс, надеюсь, не понял.

Приходят другие игроки, за ними наблюдет тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков. К нему приближается какой-то человек.

— Вы тут главный? — спрашивает он, и становится понятно, что в хоккее этот человек не разбирается.

— Что такое? — заинтересовался Дмитрий.

— Да мы это поле в аренду сдаем, а вы сюда вышли, — говорит он. — Понимаете, за это платить надо.

Армейцы могли купить поле, наглого мужика, а также выкупить третье транспортное кольцо. Но не было времени. Впереди матч.

Они побежали разминаться на арену, а я стал высматривать Игоря Ожиганова.

— Как Майк Бэбкок в общении? — Игорь бежал и нужно было плотно сформулировать вопрос.

— Позитивный, — выкрикнул он возле двери. Именитый тренер сам приезжал на переговоры с Ожигановым в Москву.

В «ДИНАМО» НЕКОМУ ЗАБИВАТЬ

Динамовцы отчасти решили проблему с атакой и договорились с нападающим. В ближайшее время в команду приедет Сакари Салминен. Прошлый сезон он провалил (всего шесть шайб) за «Йокерит», а в «Торпедо» забивал много. Ему едва не удалось выйти на показатель одно очко за игру — 95 баллов в 114 играх.

Сакари бы и в этом матче помог. Забивать у бело-голубых по-прежнему некому, а пиком стал эпизод во втором периоде, когда Артем Подшендялов, находясь перед пустыми воротами, не смог сократить счет (к тому времени бело-голубые уже сильно проигрывали). Отличный блок-шот сделал Богдан Киселевич, а в следующей атаке ЦСКА забил, но хорошим форвардам клюшка полевого игрока не помешала бы.

После первого перерыва хозяев вообще было не узнать. Еще в конце стартового отрезка встречи «Динамо» две минуты провело в своей зоне, но перерыв их не взбодрил. ЦСКА был на голову сильней.

Первая шайба Михаила Варнакова в новом клубе тоже была грустной — в свои ворота. Александр Еременко, совершавший подвиги в первые двадцать минут, просто не успевал за соперниками. Его бы после третьего гола заменить, но Владимир Воробьев не решился на такой шаг.

ЦСКА РАНО УСПОКОИЛСЯ

Наконец, после пятой шайбы в КХЛ дебютировал вратарь Иван Бочаров. Победитель Братины прошлого сезона всегда считался в системе «Динамо» человеком, на которого мало рассчитывали. Его долгое время не привлекали в первую команду, хотя там выступил даже Александр Заливин. Отдавали «Соколу» в Красноярск и там Бочаров впервые сыграл на мужском уровне.

Но в прошлом сезоне он расцвел. А в плей-офф просто подавлял соперника своим спокойствием и, возможно, если бы не он, то в финале «Торпедо» из Усть-Каменогорска хотя бы в одной встрече зацепилась за победу.

Впрочем, дебют Бочарова нельзя назвать полноценным. После пятой шайбы ЦСКА совершенно успокоился и уже просто катался в свое удовольствие. И это удивительно. Неужели они забыли, что тренеры, определяя состав на игру, вспомнят тех, кто расслабился.