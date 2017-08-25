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25 августа 2017, 23:56 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

ЦСКА прорвало. «Динамо» попало под раздачу

Московские армейцы с их звездным составом, имевшие до встречи с «Динамо» с два очка в двух матчах, с крупным счетом переиграли бело-голубых.

Московские армейцы с крупным счетом переиграли <nobr>бело-голубых.</nobr> Увеличить
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КАК ЦСКА ПРИЕЗЖАЕТ НА ИГРЫ

Как прибывает на игру ЦСКА — отдельная песня. Первым — на автомобиле (с водителем) главный тренер Игорь Никитин. В его руках портфель и какой-то пакет.

Через некоторое время к стадиону подкатывает микроавтобус. Из него выходит тренерский штаб, но не весь. Владимира Чебатуркина нет. Видимо, не поместился в микроавтобус.

И, наконец, сам автобус. Я ждал еще один с запасными, ведь на игру с «Динамо» не раздевались Валерий Ничушкин, Максим Шалунов и Сергей Шумаков и еще несколько человек, которые пока не попадают в заявку, но вспомнил только этих. Последнему, вероятно, не простили грубую ошибку во встрече с «Локомотивом», но уже позже выяснилось, что буллит, назначенный за фол Сергея, был ошибочным. Но все равно же правила нарушил.

Армейцы выходят из автобуса совершенно непохожие на людей, у которых всего два очка после двух встреч. Многие улыбаются, оглядываются по сторонам. Последними выходят Антон Бурдасов и Кирилл Капризов.

— Это он не хотел выходить, — показывает Антон на Кирилла. — Ждал, когда вы уйдете или выключите камеру.

Капризов заливисто смеется.

КАК АРМЕЙЦЕВ ВЫГНАЛИ С ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ

Я камеру не выключаю. Мало ли, скажет, какая у него зарплата. Тем более не мне это интересно. Во время игры на трибуне были три девушки с плакатом «97 Капризов» и на двух была фата. Ясно, что им тоже интересно, какой теперь доход у Кирилла.

Но это позже, а ЦСКА выходит на улицу на «сухую» разминку. Опять все шутят, улыбаются, кроме, пожалуй, Михаила Григоренко и Александра Попова. Возрастным хоккеистам надо быть солидней остальных.

Я с удивлением обнаруживаю, что Бурдасов с мячом управляется вполне прилично, может даже какие-то трюки показывать. Но на асфальте ему некомфортно.

— Пойдемте на поле, — предложил он одноклубникам.

Рядом с Ледовым дворцом на хоккейной коробке сделали поле с искусственным покрытием. Бурдасов бежит к воротам. Первым ударом ему прилетает от Ларса Юханссона.

— Я тебе на раскатке также отвечу, — грозит ему Бурдасов, но на русском. Ларс, надеюсь, не понял.

Приходят другие игроки, за ними наблюдет тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков. К нему приближается какой-то человек.

— Вы тут главный? — спрашивает он, и становится понятно, что в хоккее этот человек не разбирается.

— Что такое? — заинтересовался Дмитрий.

— Да мы это поле в аренду сдаем, а вы сюда вышли, — говорит он. — Понимаете, за это платить надо.

Армейцы могли купить поле, наглого мужика, а также выкупить третье транспортное кольцо. Но не было времени. Впереди матч.

Они побежали разминаться на арену, а я стал высматривать Игоря Ожиганова.

— Как Майк Бэбкок в общении? — Игорь бежал и нужно было плотно сформулировать вопрос.

— Позитивный, — выкрикнул он возле двери. Именитый тренер сам приезжал на переговоры с Ожигановым в Москву.

В «ДИНАМО» НЕКОМУ ЗАБИВАТЬ

Динамовцы отчасти решили проблему с атакой и договорились с нападающим. В ближайшее время в команду приедет Сакари Салминен. Прошлый сезон он провалил (всего шесть шайб) за «Йокерит», а в «Торпедо» забивал много. Ему едва не удалось выйти на показатель одно очко за игру — 95 баллов в 114 играх.

Сакари бы и в этом матче помог. Забивать у бело-голубых по-прежнему некому, а пиком стал эпизод во втором периоде, когда Артем Подшендялов, находясь перед пустыми воротами, не смог сократить счет (к тому времени бело-голубые уже сильно проигрывали). Отличный блок-шот сделал Богдан Киселевич, а в следующей атаке ЦСКА забил, но хорошим форвардам клюшка полевого игрока не помешала бы.

После первого перерыва хозяев вообще было не узнать. Еще в конце стартового отрезка встречи «Динамо» две минуты провело в своей зоне, но перерыв их не взбодрил. ЦСКА был на голову сильней.

Первая шайба Михаила Варнакова в новом клубе тоже была грустной — в свои ворота. Александр Еременко, совершавший подвиги в первые двадцать минут, просто не успевал за соперниками. Его бы после третьего гола заменить, но Владимир Воробьев не решился на такой шаг.

ЦСКА РАНО УСПОКОИЛСЯ

Наконец, после пятой шайбы в КХЛ дебютировал вратарь Иван Бочаров. Победитель Братины прошлого сезона всегда считался в системе «Динамо» человеком, на которого мало рассчитывали. Его долгое время не привлекали в первую команду, хотя там выступил даже Александр Заливин. Отдавали «Соколу» в Красноярск и там Бочаров впервые сыграл на мужском уровне.

Но в прошлом сезоне он расцвел. А в плей-офф просто подавлял соперника своим спокойствием и, возможно, если бы не он, то в финале «Торпедо» из Усть-Каменогорска хотя бы в одной встрече зацепилась за победу.

Впрочем, дебют Бочарова нельзя назвать полноценным. После пятой шайбы ЦСКА совершенно успокоился и уже просто катался в свое удовольствие. И это удивительно. Неужели они забыли, что тренеры, определяя состав на игру, вспомнят тех, кто расслабился.

25.08.2017 19:30 Зрители 6154 Регулярный чемпионат "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 1:6 ЦСКА
(0:0, 1:5, 0:1)
Главные тренеры
Владимир Воробьев Игорь Никитин
Вратари
Александр Еременко 36:07 (И. Бочаров 36:07) Ларс Юханссон
1-й период
Игорь Ожиганов 14:45
2-й период
Мэт Робинсон (Б. Киселевич, К. Окулов) 22:39
Антон Бурдасов (К. Петров, А. Марченко) 23:08
Михаил Григоренко (Р. Любимов) 24:26
Никита Нестеров 24:51
26:33 Андрей Кутейкин (В. Брюквин, Д. Вишневский)
Андрей Светлаков (А. Марченко, К. Окулов) 31:34
Андрей Кузьменко (М. Робинсон, К. Окулов) 36:07
3-й период
41:19 Никита I Комаров
Кирилл Петров 43:04
49:47 Дмитрий Казионов
51:59 Дмитрий Вишневский
Константин Окулов (Н. Нестеров, К. Капризов) 59:25
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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