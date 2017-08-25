ЦСКА прорвало. «Динамо» попало под раздачу
Московские армейцы с их звездным составом, имевшие до встречи с «Динамо» с два очка в двух матчах, с крупным счетом переиграли
бело-голубых.
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Видимо, что-то случилось...
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КАК ЦСКА ПРИЕЗЖАЕТ НА ИГРЫ
Как прибывает на игру ЦСКА — отдельная песня. Первым — на автомобиле (с водителем) главный тренер Игорь Никитин. В его руках портфель и
Через некоторое время к стадиону подкатывает микроавтобус. Из него выходит тренерский штаб, но не весь. Владимира Чебатуркина нет. Видимо, не поместился в микроавтобус.
И, наконец, сам автобус. Я ждал еще один с запасными, ведь на игру с «Динамо» не раздевались Валерий Ничушкин, Максим Шалунов и Сергей Шумаков и еще несколько человек, которые пока не попадают в заявку, но вспомнил только этих. Последнему, вероятно, не простили грубую ошибку во встрече с «Локомотивом», но уже позже выяснилось, что буллит, назначенный за фол Сергея, был ошибочным. Но все равно же правила нарушил.
Армейцы выходят из автобуса совершенно непохожие на людей, у которых всего два очка после двух встреч. Многие улыбаются, оглядываются по сторонам. Последними выходят Антон Бурдасов и Кирилл Капризов.
— Это он не хотел выходить, — показывает Антон на Кирилла. — Ждал, когда вы уйдете или выключите камеру.
Капризов заливисто смеется.
КАК АРМЕЙЦЕВ ВЫГНАЛИ С ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ
Я камеру не выключаю. Мало ли, скажет, какая у него зарплата. Тем более не мне это интересно. Во время игры на трибуне были три девушки с плакатом «97 Капризов» и на двух была фата. Ясно, что им тоже интересно, какой теперь доход у Кирилла.
Но это позже, а ЦСКА выходит на улицу на «сухую» разминку. Опять все шутят, улыбаются, кроме, пожалуй, Михаила Григоренко и Александра Попова. Возрастным хоккеистам надо быть солидней остальных.
Я с удивлением обнаруживаю, что Бурдасов с мячом управляется вполне прилично, может даже
— Пойдемте на поле, — предложил он одноклубникам.
Рядом с Ледовым дворцом на хоккейной коробке сделали поле с искусственным покрытием. Бурдасов бежит к воротам. Первым ударом ему прилетает от Ларса Юханссона.
— Я тебе на раскатке также отвечу, — грозит ему Бурдасов, но на русском. Ларс, надеюсь, не понял.
Приходят другие игроки, за ними наблюдет тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков. К нему приближается
— Вы тут главный? — спрашивает он, и становится понятно, что в хоккее этот человек не разбирается.
— Что такое? — заинтересовался Дмитрий.
— Да мы это поле в аренду сдаем, а вы сюда вышли, — говорит он. — Понимаете, за это платить надо.
Армейцы могли купить поле, наглого мужика, а также выкупить третье транспортное кольцо. Но не было времени. Впереди матч.
Они побежали разминаться на арену, а я стал высматривать Игоря Ожиганова.
— Как Майк Бэбкок в общении? — Игорь бежал и нужно было плотно сформулировать вопрос.
— Позитивный, — выкрикнул он возле двери. Именитый тренер сам приезжал на переговоры с Ожигановым в Москву.
В «ДИНАМО» НЕКОМУ ЗАБИВАТЬ
Динамовцы отчасти решили проблему с атакой и договорились с нападающим. В ближайшее время в команду приедет Сакари Салминен. Прошлый сезон он провалил (всего шесть шайб) за «Йокерит», а в «Торпедо» забивал много. Ему едва не удалось выйти на показатель одно очко за игру — 95 баллов в 114 играх.
Сакари бы и в этом матче помог. Забивать у
После первого перерыва хозяев вообще было не узнать. Еще в конце стартового отрезка встречи «Динамо» две минуты провело в своей зоне, но перерыв их не взбодрил. ЦСКА был на голову сильней.
Первая шайба Михаила Варнакова в новом клубе тоже была грустной — в свои ворота. Александр Еременко, совершавший подвиги в первые двадцать минут, просто не успевал за соперниками. Его бы после третьего гола заменить, но Владимир Воробьев не решился на такой шаг.
ЦСКА РАНО УСПОКОИЛСЯ
Наконец, после пятой шайбы в КХЛ дебютировал вратарь Иван Бочаров. Победитель Братины прошлого сезона всегда считался в системе «Динамо» человеком, на которого мало рассчитывали. Его долгое время не привлекали в первую команду, хотя там выступил даже Александр Заливин. Отдавали «Соколу» в Красноярск и там Бочаров впервые сыграл на мужском уровне.
Но в прошлом сезоне он расцвел. А в
Впрочем, дебют Бочарова нельзя назвать полноценным. После пятой шайбы ЦСКА совершенно успокоился и уже просто катался в свое удовольствие. И это удивительно. Неужели они забыли, что тренеры, определяя состав на игру, вспомнят тех, кто расслабился.
|25.08.2017 19:30
|Зрители 6154
|Регулярный чемпионат
|"ВТБ Ледовый дворец"
|Владимир Воробьев
|Игорь Никитин
|Александр Еременко 36:07 (И. Бочаров 36:07)
|Ларс Юханссон
|1-й период
|Игорь Ожиганов
|14:45
|2-й период
|Мэт Робинсон (Б. Киселевич, К. Окулов)
|22:39
|Антон Бурдасов (К. Петров, А. Марченко)
|23:08
|Михаил Григоренко (Р. Любимов)
|24:26
|Никита Нестеров
|24:51
|26:33
|Андрей Кутейкин (В. Брюквин, Д. Вишневский)
|Андрей Светлаков (А. Марченко, К. Окулов)
|31:34
|Андрей Кузьменко (М. Робинсон, К. Окулов)
|36:07
|3-й период
|41:19
|Никита I Комаров
|Кирилл Петров
|43:04
|49:47
|Дмитрий Казионов
|51:59
|Дмитрий Вишневский
|Константин Окулов (Н. Нестеров, К. Капризов)
|59:25
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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