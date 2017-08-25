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25 августа 2017, 23:54 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

После голов СКА теперь стреляет пушка. Как у «Коламбуса»

Нововведение сделали перед матчем с «Йокеритом».

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ПУШКА В ЛЕДОВОМ

За час до матча в официальном Твиттере СКА появилось фото пушки с многозначительной подписью в стиле «обязательно бахнем».

Понятно, что идея отмечать голы выстрелами из орудия, скорее всего, позаимствована у «Коламбуса», но ведь в Питере пушечная пальба действительно уместна — хотя бы по аналогии с полуденными выстрелами с Петропавловской крепости. Армейцы и сами каждый год проверяют готовность орудия на Нарышкином бастионе. Теперь палить в белый свет можно гораздо чаще — несколько раз за домашний матч.

КОНЬ-ОГОНЬ РАБОТАЛ С ПЕРЕЛОМОМ

Хоккеисты часто играют с недолеченными повреждениями, особенно во время плей-офф. Но в Петербурге случилось кое-что — на матч вышел травмированный… Конь-Огонь. Николай Малахов, скрывающийся под маской главного талисмана СКА, повредил ногу во время футбольного турнира памяти Игоря Мисько, который армейские болельщики по традиции играют в августе. Пришлось наложить гипс, но это не остановило отчаянного Коня-Огня. С первых матчей сезона он, как ни в чем не бывало, выходит на лед во время предматчевого шоу и носится по трибунам по ходу игры.

ТОЛВАНЕН? КОВАЛЬЧУК!

Одной из самых любопытных сюжетных линий матча СКА — «Йокерит» должны были стать действия финского вундеркинда Эли Толванена. Автор самого молодого хет-трика КХЛ вышел на матч во втором звене вместе с Брайаном О’Ниллом и Оли Палолой и… ничем себя на проявил в первом периоде. Хотя это и не удивительно — в дебюте игры и у более опытных «джокеров» не ладилось в атаке. К шестой минуте счет по броскам в створ был 7−0 в пользу СКА. Заскучать Шестеркину не дали партнеры, заработавшие штраф за нарушение численного состава. Только в большинстве гости смогли в первый раз бросить по воротам, но удачи им это не принесло. Они угодили в ту же ловушку, что и ЦСКА несколькими днями ранее — так хотели разыграть лишнего, что удалились сами и вскоре пропустили гол.

В конце матча со «Слованом» Олег Знарок отправил Никиту Гусева в первую бригаду большинства, и тот забил гол. Однако в игре против «Йокерита» эксперимент продолжения не получил — в компании с Ковальчуком, Дацюком, Плотниковым и Херсли снова вышел Коскиранта. «Джокеры» так усердно стерегли могучего шведа Херсли, что совсем позабыли про Ковальчука. Опрометчиво — форвард ювелирно бросил над плечом Запольски и открыл счет. Выстрел пушки потонул в ликующем реве Ледового.

«СУХАРЬ» ДЛЯ ШЕСТЕРКИНА

Во-втором периоде Шестеркину скучать не пришлось. Побежавшие отыгрываться финны 20 раз бросили по его воротам и заставили совершить как минимум один суперсэйв — хитрющий выстрел Хухталы вратарь отбил, растянувшись в шпагате. А однажды гости даже забили, но шайба Анттилы была не засчитана из-за явного офсайда. Правда последнее слово все-таки осталось за СКА — сначала Барабанов организовал отличный момент для Прохоркина, но тот не смог продолжить голевую серию, начатую в первых двух матчах сезона, а потом Дацюк с неудобной руки угодил в штангу.

В концовке игры армейцы нашли управу на финскую атаку, а потом и вовсе успокоили «Йокерит» вторым голом. Оказалось, что в большинстве может зажигать не только звено Дацюка и Херсли. Яковлев идеально выложил шайбу Широкову и тот удвоил счет. СКА одержал третью победу подряд, а Шестеркин сделал первый «сухарь» в сезоне.

25.08.2017 19:30 Зрители 10913 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
СКА 2:0 Йокерит
(1:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Юкка Ялонен
Вратари
Игорь Шестеркин Райан Запольски 59:05
1-й период
Никлас Йенсен 03:17
06:07
07:23
08:49 Илья Ковальчук (С. Плотников)
Мика Ниеми 13:51
Мэтт Гилрой 16:00
2-й период
25:45 Сергей Калинин
35:51 Николай Прохоркин
3-й период
41:15 Патрик Херсли
Маси Марьямяки 47:29
55:12
56:47 Сергей Широков (Е. Яковлев, С. Плотников)
Статистика
8 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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Йокерит
Новости Матчи Состав Статистика
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