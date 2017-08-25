После голов СКА теперь стреляет пушка. Как у «Коламбуса»
Нововведение сделали перед матчем с «Йокеритом».
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ПУШКА В ЛЕДОВОМ
За час до матча в официальном Твиттере СКА появилось фото пушки с многозначительной подписью в стиле «обязательно бахнем».
Понятно, что идея отмечать голы выстрелами из орудия, скорее всего, позаимствована у «Коламбуса», но ведь в Питере пушечная пальба действительно уместна — хотя бы по аналогии с полуденными выстрелами с Петропавловской крепости. Армейцы и сами каждый год проверяют готовность орудия на Нарышкином бастионе. Теперь палить в белый свет можно гораздо чаще — несколько раз за домашний матч.
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ТОЛВАНЕН? КОВАЛЬЧУК!
Одной из самых любопытных сюжетных линий матча СКА — «Йокерит» должны были стать действия финского вундеркинда Эли Толванена. Автор самого молодого
В конце матча со «Слованом» Олег Знарок отправил Никиту Гусева в первую бригаду большинства, и тот забил гол. Однако в игре против «Йокерита» эксперимент продолжения не получил — в компании с Ковальчуком, Дацюком, Плотниковым и Херсли снова вышел Коскиранта. «Джокеры» так усердно стерегли могучего шведа Херсли, что совсем позабыли про Ковальчука. Опрометчиво — форвард ювелирно бросил над плечом Запольски и открыл счет. Выстрел пушки потонул в ликующем реве Ледового.
«СУХАРЬ» ДЛЯ ШЕСТЕРКИНА
В концовке игры армейцы нашли управу на финскую атаку, а потом и вовсе успокоили «Йокерит» вторым голом. Оказалось, что в большинстве может зажигать не только звено Дацюка и Херсли. Яковлев идеально выложил шайбу Широкову и тот удвоил счет. СКА одержал третью победу подряд, а Шестеркин сделал первый «сухарь» в сезоне.
|Олег Знарок
|Юкка Ялонен
|Игорь Шестеркин
|Райан Запольски 59:05
|1-й период
|Никлас Йенсен
|03:17
|06:07
|07:23
|08:49
|Илья Ковальчук (С. Плотников)
|Мика Ниеми
|13:51
|Мэтт Гилрой
|16:00
|2-й период
|25:45
|Сергей Калинин
|35:51
|Николай Прохоркин
|3-й период
|41:15
|Патрик Херсли
|Маси Марьямяки
|47:29
|55:12
|56:47
|Сергей Широков (Е. Яковлев, С. Плотников)
|8
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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