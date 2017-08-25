После голов СКА теперь стреляет пушка. Как у «Коламбуса»

ПУШКА В ЛЕДОВОМ

За час до матча в официальном Твиттере СКА появилось фото пушки с многозначительной подписью в стиле «обязательно бахнем».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Пушка! Они заряжают пушку!<br>Зачем? А! Они будут стрелять!<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9A?src=hash">#СКАЙОК</a> <a href="https://t.co/fOpWDbNDfQ">pic.twitter.com/fOpWDbNDfQ</a></p>— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) <a href="https://twitter.com/hcSKA/status/901098829642170369">25 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Понятно, что идея отмечать голы выстрелами из орудия, скорее всего, позаимствована у «Коламбуса», но ведь в Питере пушечная пальба действительно уместна — хотя бы по аналогии с полуденными выстрелами с Петропавловской крепости. Армейцы и сами каждый год проверяют готовность орудия на Нарышкином бастионе. Теперь палить в белый свет можно гораздо чаще — несколько раз за домашний матч.

КОНЬ-ОГОНЬ РАБОТАЛ С ПЕРЕЛОМОМ

Хоккеисты часто играют с недолеченными повреждениями, особенно во время плей-офф. Но в Петербурге случилось кое-что — на матч вышел травмированный… Конь-Огонь. Николай Малахов, скрывающийся под маской главного талисмана СКА, повредил ногу во время футбольного турнира памяти Игоря Мисько, который армейские болельщики по традиции играют в августе. Пришлось наложить гипс, но это не остановило отчаянного Коня-Огня. С первых матчей сезона он, как ни в чем не бывало, выходит на лед во время предматчевого шоу и носится по трибунам по ходу игры.

ТОЛВАНЕН? КОВАЛЬЧУК!

Одной из самых любопытных сюжетных линий матча СКА — «Йокерит» должны были стать действия финского вундеркинда Эли Толванена. Автор самого молодого хет-трика КХЛ вышел на матч во втором звене вместе с Брайаном О’Ниллом и Оли Палолой и… ничем себя на проявил в первом периоде. Хотя это и не удивительно — в дебюте игры и у более опытных «джокеров» не ладилось в атаке. К шестой минуте счет по броскам в створ был 7−0 в пользу СКА. Заскучать Шестеркину не дали партнеры, заработавшие штраф за нарушение численного состава. Только в большинстве гости смогли в первый раз бросить по воротам, но удачи им это не принесло. Они угодили в ту же ловушку, что и ЦСКА несколькими днями ранее — так хотели разыграть лишнего, что удалились сами и вскоре пропустили гол.

В конце матча со «Слованом» Олег Знарок отправил Никиту Гусева в первую бригаду большинства, и тот забил гол. Однако в игре против «Йокерита» эксперимент продолжения не получил — в компании с Ковальчуком, Дацюком, Плотниковым и Херсли снова вышел Коскиранта. «Джокеры» так усердно стерегли могучего шведа Херсли, что совсем позабыли про Ковальчука. Опрометчиво — форвард ювелирно бросил над плечом Запольски и открыл счет. Выстрел пушки потонул в ликующем реве Ледового.

«СУХАРЬ» ДЛЯ ШЕСТЕРКИНА

Во-втором периоде Шестеркину скучать не пришлось. Побежавшие отыгрываться финны 20 раз бросили по его воротам и заставили совершить как минимум один суперсэйв — хитрющий выстрел Хухталы вратарь отбил, растянувшись в шпагате. А однажды гости даже забили, но шайба Анттилы была не засчитана из-за явного офсайда. Правда последнее слово все-таки осталось за СКА — сначала Барабанов организовал отличный момент для Прохоркина, но тот не смог продолжить голевую серию, начатую в первых двух матчах сезона, а потом Дацюк с неудобной руки угодил в штангу.

В концовке игры армейцы нашли управу на финскую атаку, а потом и вовсе успокоили «Йокерит» вторым голом. Оказалось, что в большинстве может зажигать не только звено Дацюка и Херсли. Яковлев идеально выложил шайбу Широкову и тот удвоил счет. СКА одержал третью победу подряд, а Шестеркин сделал первый «сухарь» в сезоне.