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25 августа 2017, 23:52 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Игорь Шестеркин: После «сухаря» обычные эмоции, это рядовой матч

Голкипер СКА Игорь Шестеркин после победы над «Йокеритом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что у него нет особых эмоций после «сухого» матча.

Хоккеист отметил, что сегодня на льду встретились равные команды.

— Первая игра в сезоне и первый «сухарь». Какие эмоции?

— Обычные эмоции, — сказал Шестеркин. — Это был рядовой матч. Ребята — молодцы. Выложились, ловили на себя много бросков. За это я им очень благодарен.

— Во время предсезонки вы громили «Йокерит». Почему сейчас было так трудно?

— Предсезонка — это предсезонка. Там все были под нагрузками. Сегодня играли две равные команды, просто нам повезло больше.

— Оба гола СКА забивал в тот момент, когда за вашей спиной находилась пушка. Не пугались ее?

— А там была пушка? Я весь в игре. (Сергей ЯРЕМЕНКО).

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