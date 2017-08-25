Игорь Шестеркин: После «сухаря» обычные эмоции, это рядовой матч

Хоккеист отметил, что сегодня на льду встретились равные команды.

— Первая игра в сезоне и первый «сухарь». Какие эмоции?

— Обычные эмоции, — сказал Шестеркин. — Это был рядовой матч. Ребята — молодцы. Выложились, ловили на себя много бросков. За это я им очень благодарен.

— Во время предсезонки вы громили «Йокерит». Почему сейчас было так трудно?

— Предсезонка — это предсезонка. Там все были под нагрузками. Сегодня играли две равные команды, просто нам повезло больше.

— Оба гола СКА забивал в тот момент, когда за вашей спиной находилась пушка. Не пугались ее?

— А там была пушка? Я весь в игре. (Сергей ЯРЕМЕНКО).