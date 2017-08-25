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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30800870/
25 августа 2017, 22:30 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» с минимальным счетом уступили «Витязю»

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с минимальным счетом 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) уступили «Витязю» во втором домашнем матче нового сезона КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Для динамовцев день игры с «Витязем» выдался напряженным, после утренней раскатки, команда отправилась на встречу с главой государства Александром Лукашенко. Разговор, продолжавшийся около часа, получился конструктивным. От минчан болельщики ждут более содержательной игры, более ровного выступления, и подопечные Горди Дуайера обещали не допускать серьезных провалов.

Перед матчем с «Витязем» хозяева площадки не досчитались дисквалифицированного Джастина Фонтейна. Нападающий, судя по развитию матча, пригодился бы минчанам в прошедшем поединке. В завершающей стадии атак «зубрам» как раз и не хватало острого нападающего.

Хоккеисты «Динамо» постарались уже с первых минут чаще контролировать шайбу. Однако в середине первого периода планы белорусской команды изменились после удаления Андрея Степанова. Подмосковные хоккеисты быстро разыграли большинство. Точным броском отличился опытный защитник Алексей Семенов — 1:0.

Минчане лишь в начале второго периода сумели всерьез побеспокоить голкипера Игоря Сапрыкина. Намного активнее действовали в зоне соперника тройка нападения Клинкхаммер — Хауден — Матерухин, но минчанам не хватало решающего точного броска. Второй период «Витязю» приходилось чаще защищаться, в третьем периоде гости получили двойное большинство. Благо хозяева площадки выстояли. Однако в заключительные минуты поединка не создали острых голевых моментов у ворот Игоря Сапрыкина. Замена вратаря Юнаса Энрота на шестого полевого игрока также не была успешной для «зубров». «Витязь» одерживает победу, а «Динамо» терпит второе поражение подряд со старта сезона. 23 августа белорусская команда уступила «Йокериту» — 1:6.

25.08.2017 19:30 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 0:1 Витязь
(0:1, 0:0, 0:0)
Главные тренеры
Горди Дуайер Валерий Белов
Вратари
Юнас Энрот 58:42 Игорь Сапрыкин
1-й период
10:54 Андрей Степанов
Алексей II Семенов (М. Афиногенов, И. Головков) 11:01
12:05
2-й период
Никлас Бурстрем 38:10
3-й период
42:22 Артур Гаврус
42:22 Артур Гаврус
43:13
48:40 Артем Волков
Войтех Мозик 51:15
Дмитрий Семин 53:50
Статистика
18 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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Кольцов: Хоккеистам минского «Динамо» по силам выйти в плей-офф в десятом сезоне КХЛ

Кольцов: Хоккеистам минского «Динамо» по силам выйти в плей-офф в десятом сезоне КХЛ

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеистам минского «Динамо» по силам выйти в плей-офф в десятом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Такое мнение высказал сегодня журналистам тренер клуба, известный в прошлом нападающий, выступавший в национальной сборной Беларуси и в НХЛ, Константин Кольцов после встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с хоккеистами и тренерским составом команды, передает корреспондент БЕЛТА.
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