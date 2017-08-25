Хоккеисты минского «Динамо» с минимальным счетом уступили «Витязю»

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Для динамовцев день игры с «Витязем» выдался напряженным, после утренней раскатки, команда отправилась на встречу с главой государства Александром Лукашенко. Разговор, продолжавшийся около часа, получился конструктивным. От минчан болельщики ждут более содержательной игры, более ровного выступления, и подопечные Горди Дуайера обещали не допускать серьезных провалов.

Перед матчем с «Витязем» хозяева площадки не досчитались дисквалифицированного Джастина Фонтейна. Нападающий, судя по развитию матча, пригодился бы минчанам в прошедшем поединке. В завершающей стадии атак «зубрам» как раз и не хватало острого нападающего.

Хоккеисты «Динамо» постарались уже с первых минут чаще контролировать шайбу. Однако в середине первого периода планы белорусской команды изменились после удаления Андрея Степанова. Подмосковные хоккеисты быстро разыграли большинство. Точным броском отличился опытный защитник Алексей Семенов — 1:0.

Минчане лишь в начале второго периода сумели всерьез побеспокоить голкипера Игоря Сапрыкина. Намного активнее действовали в зоне соперника тройка нападения Клинкхаммер — Хауден — Матерухин, но минчанам не хватало решающего точного броска. Второй период «Витязю» приходилось чаще защищаться, в третьем периоде гости получили двойное большинство. Благо хозяева площадки выстояли. Однако в заключительные минуты поединка не создали острых голевых моментов у ворот Игоря Сапрыкина. Замена вратаря Юнаса Энрота на шестого полевого игрока также не была успешной для «зубров». «Витязь» одерживает победу, а «Динамо» терпит второе поражение подряд со старта сезона. 23 августа белорусская команда уступила «Йокериту» — 1:6.