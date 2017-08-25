Хоккеисты минского «Динамо» с минимальным счетом уступили «Витязю»
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с минимальным счетом 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) уступили «Витязю» во втором домашнем матче нового сезона КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Для динамовцев день игры с «Витязем» выдался напряженным, после утренней раскатки, команда отправилась на встречу с главой государства Александром Лукашенко. Разговор, продолжавшийся около часа, получился конструктивным. От минчан болельщики ждут более содержательной игры, более ровного выступления, и подопечные Горди Дуайера обещали не допускать серьезных провалов.
Перед матчем с «Витязем» хозяева площадки не досчитались дисквалифицированного Джастина Фонтейна. Нападающий, судя по развитию матча, пригодился бы минчанам в прошедшем поединке. В завершающей стадии атак «зубрам» как раз и не хватало острого нападающего.
Хоккеисты «Динамо» постарались уже с первых минут чаще контролировать шайбу. Однако в середине первого периода планы белорусской команды изменились после удаления Андрея Степанова. Подмосковные хоккеисты быстро разыграли большинство. Точным броском отличился опытный защитник Алексей Семенов — 1:0.
Минчане лишь в начале второго периода сумели всерьез побеспокоить голкипера Игоря Сапрыкина. Намного активнее действовали в зоне соперника тройка нападения Клинкхаммер — Хауден — Матерухин, но минчанам не хватало решающего точного броска. Второй период «Витязю» приходилось чаще защищаться, в третьем периоде гости получили двойное большинство. Благо хозяева площадки выстояли. Однако в заключительные минуты поединка не создали острых голевых моментов у ворот Игоря Сапрыкина. Замена вратаря Юнаса Энрота на шестого полевого игрока также не была успешной для «зубров». «Витязь» одерживает победу, а «Динамо» терпит второе поражение подряд со старта сезона. 23 августа белорусская команда уступила «Йокериту» — 1:6.
|Горди Дуайер
|Валерий Белов
|Юнас Энрот 58:42
|Игорь Сапрыкин
|1-й период
|10:54
|Андрей Степанов
|Алексей II Семенов (М. Афиногенов, И. Головков)
|11:01
|12:05
|2-й период
|Никлас Бурстрем
|38:10
|3-й период
|42:22
|Артур Гаврус
|42:22
|Артур Гаврус
|43:13
|48:40
|Артем Волков
|Войтех Мозик
|51:15
|Дмитрий Семин
|53:50
|18
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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