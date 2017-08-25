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25 августа 2017, 22:24 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ЦСКА разгромил московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 25 августа. Московский ЦСКА одержал крупную победу над столичным «Динамо» со счетом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ЦСКА разгромил московское Динамо в матче чемпионата КХЛ - Фото Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэт Робинсон (23-я минута), Антон Бурдасов (24), Михаил Григоренко (25), Андрей Светлаков (32), Андрей Кузьменко (37) и Константин Окулов. У проигравших отличился Андрей Кутейкин (27).

В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях с минским «Динамо», столичные динамовцы примут братиславский «Слован». Обе встречи пройдут 27 августа.

25.08.2017 19:30 Регулярный чемпионат "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 1:6 ЦСКА
(0:0, 1:5, 0:1)
Главные тренеры
Владимир Воробьев Игорь Никитин
Вратари
Александр Еременко 36:07 (И. Бочаров 36:07) Ларс Юханссон
1-й период
Игорь Ожиганов 14:45
2-й период
Мэт Робинсон (Б. Киселевич, К. Окулов) 22:39
Антон Бурдасов (А. Марченко, К. Петров) 23:08
Михаил Григоренко (Р. Любимов) 24:26
Никита Нестеров 24:51
26:33 Андрей Кутейкин (Д. Вишневский, В. Брюквин)
Андрей Светлаков (А. Марченко, К. Окулов) 31:34
Андрей Кузьменко (М. Робинсон, К. Окулов) 36:07
3-й период
41:19 Никита I Комаров
Кирилл Петров 43:04
49:47 Дмитрий Казионов
51:59 Дмитрий Вишневский
Константин Окулов (К. Капризов, А. Бурдасов) 59:25
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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