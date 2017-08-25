ЦСКА разгромил московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 25 августа. Московский ЦСКА одержал крупную победу над столичным «Динамо» со счетом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэт Робинсон (23-я минута), Антон Бурдасов (24), Михаил Григоренко (25), Андрей Светлаков (32), Андрей Кузьменко (37) и Константин Окулов. У проигравших отличился Андрей Кутейкин (27).
В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях с минским «Динамо», столичные динамовцы примут братиславский «Слован». Обе встречи пройдут 27 августа.
Главные тренеры
|Владимир Воробьев
|Игорь Никитин
Вратари
|Александр Еременко 36:07 (И. Бочаров 36:07)
|Ларс Юханссон
|1-й период
|Игорь Ожиганов
|14:45
|2-й период
|Мэт Робинсон (Б. Киселевич, К. Окулов)
|22:39
|Антон Бурдасов (А. Марченко, К. Петров)
|23:08
|Михаил Григоренко (Р. Любимов)
|24:26
|Никита Нестеров
|24:51
|26:33
|Андрей Кутейкин (Д. Вишневский, В. Брюквин)
|Андрей Светлаков (А. Марченко, К. Окулов)
|31:34
|Андрей Кузьменко (М. Робинсон, К. Окулов)
|36:07
|3-й период
|41:19
|Никита I Комаров
|Кирилл Петров
|43:04
|49:47
|Дмитрий Казионов
|51:59
|Дмитрий Вишневский
|Константин Окулов (К. Капризов, А. Бурдасов)
|59:25
Статистика
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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