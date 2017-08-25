Шайба Ковальчука помогла СКА победить «Йокерит» в матче чемпионата КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шайбы забросили Илья Ковальчук (9-я минута) и Сергей Широков (57). Ковальчук отличился в четвертый раз за первые три игры чемпионата.

В следующем матче СКА примет подмосковный «Витязь». «Йокерит» сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 27 августа.