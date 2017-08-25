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25 августа 2017, 22:19 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Шайба Ковальчука помогла СКА победить «Йокерит» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 25 августа. Санкт-петербургский СКА обыграл хельсинкский «Йокерит» со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Шайбы забросили Илья Ковальчук (9-я минута) и Сергей Широков (57). Ковальчук отличился в четвертый раз за первые три игры чемпионата.

В следующем матче СКА примет подмосковный «Витязь». «Йокерит» сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 27 августа.

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