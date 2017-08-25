«Локомотив» победил «Слован» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 25 августа. Ярославский «Локомотив» одержал победу над братиславским «Слованом» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Петри Контиола (3-я и 17-я минуты), Владислав Картаев (17), Егор Коршков (34) и Дмитрий Лугин (46). У проигравших отличился Павол Скалицки (6). Обе команды потерпели поражения в своих стартовых матчах нового сезона КХЛ.
В следующем матче «Локомотив» примет хельсинкский «Йокерит», «Слован» сыграет в гостях с московским «Динамо». Обе встречи пройдут 27 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter