«Локомотив» победил «Слован» в матче чемпионата КХЛ

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Петри Контиола (3-я и 17-я минуты), Владислав Картаев (17), Егор Коршков (34) и Дмитрий Лугин (46). У проигравших отличился Павол Скалицки (6). Обе команды потерпели поражения в своих стартовых матчах нового сезона КХЛ.

В следующем матче «Локомотив» примет хельсинкский «Йокерит», «Слован» сыграет в гостях с московским «Динамо». Обе встречи пройдут 27 августа.