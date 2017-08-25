«Лада» победила «Автомобилист» в матче чемпионата КХЛ

ТОЛЬЯТТИ, 23 авг — Р-Спорт, Евгений Чурилин. Бюджет тольяттинской «Лады» в сезоне-2017/18 увеличится на 20−25%, что составляет 50 миллионов рублей, заявил губернатор Самарской области Николай Меркушкин на встрече с хоккеистами и тренерским штабом команды, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.