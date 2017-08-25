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25 августа 2017, 20:58 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Лада» победила «Автомобилист» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 25 августа. Тольяттинская «Лада» одержала победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1. Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Картер Эштон (21-я минута), Александр Стрельцов (36) и Станислав Бочаров (46). У проигравших отличился Денис Бодров (27).

В следующем матче «Лада» примет магнитогорский «Металлург», «Автомобилист» на выезде сыграет с челябинским «Трактором». Обе встречи пройдут 27 августа.

25.08.2017 18:00 Регулярный чемпионат ЛК "Лада Арена"
Лада 3:1 Автомобилист
(0:0, 2:1, 1:0)
Главные тренеры
Артис Аболс Владимир Крикунов
Вратари
Александр Лазушин Якуб Коварж
1-й период
12:45 Владимир Маленьких
Дмитрий Мегалинский 13:39
Кирилл Лямин 17:41
2-й период
20:53 Картер Эштон (С. Валуйский)
24:24 Денис Зернов
Денис Бодров 26:09
28:45
Дмитрий Мегалинский 33:59
35:44 Александр Стрельцов (Ч. Геноуэй, С. Бочаров)
Станислав Егоршев 38:06
3-й период
45:57 Станислав Бочаров
47:36
59:52 Александр Стрельцов
Статистика
8 Штрафное время 18
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лада
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Автомобилист
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