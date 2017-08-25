«Лада» победила «Автомобилист» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 25 августа. Тольяттинская «Лада» одержала победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Картер Эштон (21-я минута), Александр Стрельцов (36) и Станислав Бочаров (46). У проигравших отличился Денис Бодров (27).
В следующем матче «Лада» примет магнитогорский «Металлург», «Автомобилист» на выезде сыграет с челябинским «Трактором». Обе встречи пройдут 27 августа.
|25.08.2017 18:00
|Регулярный чемпионат
|ЛК "Лада Арена"
|Лада
|3:1
|Автомобилист
|(0:0, 2:1, 1:0)
Главные тренеры
|Артис Аболс
|Владимир Крикунов
Вратари
|Александр Лазушин
|Якуб Коварж
|1-й период
|12:45
|Владимир Маленьких
|Дмитрий Мегалинский
|13:39
|Кирилл Лямин
|17:41
|2-й период
|20:53
|Картер Эштон (С. Валуйский)
|24:24
|Денис Зернов
|Денис Бодров
|26:09
|28:45
|Дмитрий Мегалинский
|33:59
|35:44
|Александр Стрельцов (Ч. Геноуэй, С. Бочаров)
|Станислав Егоршев
|38:06
|3-й период
|45:57
|Станислав Бочаров
|47:36
|59:52
|Александр Стрельцов
Статистика
|8
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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