Мозякин стал 1-м в истории КХЛ игроком, набравшим 600 очков в регулярных чемпионатах
МОСКВА, 25 авг —
Р-Спорт. Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин стал первым в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) игроком, набравшим 600 очков в регулярных чемпионатах.
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«Металлург» в пятницу проводит матч регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора».
Мозякин на 59-й минуте отметился голевой передачей, результативный балл стал для хоккеиста 600-м в регулярных чемпионатах КХЛ. Ранее на 19-й минуте этой игры 36-летний нападающий забросил шайбу.
Мозякин является самым результативным игроком в истории регулярных чемпионатов КХЛ. Второе место занимает Александр Радулов (492 очка), третье — Данис Зарипов (451 очко). Среди выступающих в сезоне КХЛ-2017/18 игроков лучший результат после Мозякина принадлежит защитнику «Барыса» Кевину Даллмэну — 345 очков.
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