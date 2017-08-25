Мозякин стал 1-м в истории КХЛ игроком, набравшим 600 очков в регулярных чемпионатах

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«Металлург» в пятницу проводит матч регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора».

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 1, 25.08.2017, 17:00 2:1 Металлург Мг Трактор

Мозякин на 59-й минуте отметился голевой передачей, результативный балл стал для хоккеиста 600-м в регулярных чемпионатах КХЛ. Ранее на 19-й минуте этой игры 36-летний нападающий забросил шайбу.

Мозякин является самым результативным игроком в истории регулярных чемпионатов КХЛ. Второе место занимает Александр Радулов (492 очка), третье — Данис Зарипов (451 очко). Среди выступающих в сезоне КХЛ-2017/18 игроков лучший результат после Мозякина принадлежит защитнику «Барыса» Кевину Даллмэну — 345 очков.