Гол Филиппи принёс «Магнитке» победу над «Трактором»

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Пол Щехура вывел челябинцев вперёд, а Сергей Мозякин сравнял счёт. «Магнитка» вырвала победу на последних минутах основного времени, когда Томаш Филиппи реализовал большинство хозяев.

Для «Металлурга» эта победа стала первой в сезоне, ранее команда потерпела поражение от «Автомобилиста» (2:5). Челябинская команда уступила после победы над «Ладой» (0:2) в стартовом матче чемпионата.

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