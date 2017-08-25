Гол Филиппи принёс «Магнитке» победу над «Трактором»
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Трактором» на домашней площадке, встреча завершилась со счётом 2:1.
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Пол Щехура вывел челябинцев вперёд, а Сергей Мозякин сравнял счёт. «Магнитка» вырвала победу на последних минутах основного времени, когда Томаш Филиппи реализовал большинство хозяев.
Для «Металлурга» эта победа стала первой в сезоне, ранее команда потерпела поражение от «Автомобилиста» (2:5). Челябинская команда уступила после победы над «Ладой» (0:2) в стартовом матче чемпионата.
|25.08.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|2:1
|Трактор
|(1:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Анвар Гатиятулин
Вратари
|Василий Кошечкин
|Василий Демченко 58:55
|1-й период
|Пол Щехура (М. Якуценя)
|03:47
|06:19
|Константин Климонтов
|15:01
|18:48
|Сергей Мозякин (Ян Коварж)
|2-й период
|Иван Вишневский
|20:37
|22:39
|Томаш Филиппи
|Константин Климонтов
|22:39
|27:44
|Денис Платонов
|28:38
|Сергей Терещенко
|30:19
|Ник Бэйлен
|32:39
|36:37
|Ярослав Хабаров
|39:09
|Ян Коварж
|Артем Пеньковский
|39:09
|3-й период
|40:45
|Ник Шос
|Ник Бэйлен
|40:45
|Константин Климонтов
|44:40
|Александр Шинин
|53:45
|57:16
|58:37
|Томаш Филиппи (С. Мозякин, М. Эллис)
Статистика
|14
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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