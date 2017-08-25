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25 августа 2017, 19:40 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Гол Филиппи принёс «Магнитке» победу над «Трактором»

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Трактором» на домашней площадке, встреча завершилась со счётом 2:1.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Пол Щехура вывел челябинцев вперёд, а Сергей Мозякин сравнял счёт. «Магнитка» вырвала победу на последних минутах основного времени, когда Томаш Филиппи реализовал большинство хозяев.

Для «Металлурга» эта победа стала первой в сезоне, ранее команда потерпела поражение от «Автомобилиста» (2:5). Челябинская команда уступила после победы над «Ладой» (0:2) в стартовом матче чемпионата.

25.08.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Металлург Мг 2:1 Трактор
(1:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Илья Воробьев Анвар Гатиятулин
Вратари
Василий Кошечкин Василий Демченко 58:55
1-й период
Пол Щехура (М. Якуценя) 03:47
06:19
Константин Климонтов 15:01
18:48 Сергей Мозякин (Ян Коварж)
2-й период
Иван Вишневский 20:37
22:39 Томаш Филиппи
Константин Климонтов 22:39
27:44 Денис Платонов
28:38 Сергей Терещенко
30:19
Ник Бэйлен 32:39
36:37 Ярослав Хабаров
39:09 Ян Коварж
Артем Пеньковский 39:09
3-й период
40:45 Ник Шос
Ник Бэйлен 40:45
Константин Климонтов 44:40
Александр Шинин 53:45
57:16
58:37 Томаш Филиппи (С. Мозякин, М. Эллис)
Статистика
14 Штрафное время 20
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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