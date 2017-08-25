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25 августа 2017, 19:29 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Буллит «Локомотива» в ворота ЦСКА в матче в Ярославле признан ошибочным

Как стало известно «Чемпионату», КХЛ признала ошибочным буллит, назначенный в матче «Локомотив» — ЦСКА.

«Армейцы» вели в матче со счётом 1:0, а в середине второго периода нападающий «Локомотива» Денис Алексеев перехватил шайбу в своей зоне и убежал в контратаку. Он не сумел забить, однако судьи назначили буллит, который Алексеев реализовал. Основное время матча закончилось вничью, а в серии послематчевых бросков победу одержал ЦСКА.

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Телегин и Любимов вернулись в состав ПХК ЦСКА на матч против московского «Динамо»

Телегин и Любимов вернулись в состав ПХК ЦСКА на матч против московского «Динамо»

МОСКВА, 25 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Нападающие ЦСКА Иван Телегин, Роман Любимов, Александр Попов, Кирилл Петров и Антон Бурдасов, пропустившие игру регулярного чемпионата КХЛ в среду против ярославского «Локомотива», вернулись в состав команды на матч против московского «Динамо».
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