Буллит «Локомотива» в ворота ЦСКА в матче в Ярославле признан ошибочным

«Армейцы» вели в матче со счётом 1:0, а в середине второго периода нападающий «Локомотива» Денис Алексеев перехватил шайбу в своей зоне и убежал в контратаку. Он не сумел забить, однако судьи назначили буллит, который Алексеев реализовал. Основное время матча закончилось вничью, а в серии послематчевых бросков победу одержал ЦСКА.

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