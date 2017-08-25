Телегин и Любимов вернулись в состав ПХК ЦСКА на матч против московского «Динамо»
МОСКВА, 25 авг —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Нападающие ЦСКА Иван Телегин, Роман Любимов, Александр Попов, Кирилл Петров и Антон Бурдасов, пропустившие игру регулярного чемпионата КХЛ в среду против ярославского «Локомотива», вернулись в состав команды на матч против московского «Динамо».
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ЦСКА в пятницу проведет гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».
Ворота ЦСКА впервые в официальном матче будет защищать Ларс Юханссон. Телегин и Любимов заменили Грега Скотта и Валерия Ничушкина, также не сыграют форварды Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Джефф Плэтт, в защите вместо Михаила Науменкова и Михаила Пашнина сыграют Мэт Робинсон и Игорь Ожиганов.