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25 августа 2017, 18:58 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Телегин и Любимов вернулись в состав ПХК ЦСКА на матч против московского «Динамо»

МОСКВА, 25 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Нападающие ЦСКА Иван Телегин, Роман Любимов, Александр Попов, Кирилл Петров и Антон Бурдасов, пропустившие игру регулярного чемпионата КХЛ в среду против ярославского «Локомотива», вернулись в состав команды на матч против московского «Динамо».

<em>МОСКВА 25 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич.</em> Нападающие ЦСКА Иван <span class=error>Телегин</span> Роман <span class=error>Любимов</span> Александр Попов Кирилл <span class=error>Петров</span> и Антон <span class=error>Бурдасов</span> пропустившие игру регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> в среду против ярославского Локомотива вернулись в состав команды на матч против московского Динамо. Увеличить
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ЦСКА в пятницу проведет гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».

Ворота ЦСКА впервые в официальном матче будет защищать Ларс Юханссон. Телегин и Любимов заменили Грега Скотта и Валерия Ничушкина, также не сыграют форварды Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Джефф Плэтт, в защите вместо Михаила Науменкова и Михаила Пашнина сыграют Мэт Робинсон и Игорь Ожиганов.

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Главный арбитр КХЛ: Лайнсмен допустил методическую ошибку в матче «Динамо» — «Витязь»

Главный арбитр КХЛ: Лайнсмен допустил методическую ошибку в матче «Динамо» — «Витязь»

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Линейный арбитр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между столичным «Динамо» и «Витязем» совершил методическую ошибку, поставив шайбу на ребро перед пробитием штрафного броска игроком подмосковной команды. Об этом ТАСС сообщил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.
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