Телегин и Любимов вернулись в состав ПХК ЦСКА на матч против московского «Динамо»

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ЦСКА в пятницу проведет гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».

Ворота ЦСКА впервые в официальном матче будет защищать Ларс Юханссон. Телегин и Любимов заменили Грега Скотта и Валерия Ничушкина, также не сыграют форварды Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Джефф Плэтт, в защите вместо Михаила Науменкова и Михаила Пашнина сыграют Мэт Робинсон и Игорь Ожиганов.