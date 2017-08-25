Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30799074/
25 августа 2017, 18:11 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Куньлуня» Ип дисквалифицирован на два матча и оштрафован

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча «Ак Барс» — «Куньлунь Ред Стар».

На основании предоставленных материалов принято решение наложить на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Брэндона Ипа наказание по правилу 536 б (Нарушение правил с использованием колена) «Руководства по судейству сезона-2017/18» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Куньлунь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Клуб: Форвард Турессон завершил лечение и в пятницу присоединится к ХК «Куньлунь»

МОСКВА, 25 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Шведский нападающий Андреас Турессон завершил лечение в Москве и в пятницу присоединится к «Куньлуню» в Нижнекамске, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе китайского хоккейного клуба.
Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?