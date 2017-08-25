Нападающий «Куньлуня» Ип дисквалифицирован на два матча и оштрафован

На основании предоставленных материалов принято решение наложить на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Брэндона Ипа наказание по правилу 536 б (Нарушение правил с использованием колена) «Руководства по судейству сезона-2017/18» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу.