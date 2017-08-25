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25 августа 2017, 17:42 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающие рижского «Динамо» Гиллис и Гальярди получили травмы

Нападающие рижского «Динамо» Колтон Гиллис и Ти Джей Гальярди получили травмы в матче с «Сибирью», сообщается на официальном сайте клуба.

Команда находится на выезде, оба игрока вернулись в Ригу, где пройдут углублённое медицинское обследование, после которого станут известны серьёзность повреждений и сроки восстановления.

«Динамо» предстоит сыграть на выезде ещё два матча: с «Барысом» и «Югрой». Это не первая потеря рижан в новом сезоне — в первом матче чемпионата с «Авангардом» нападающий Микелис Редлихс сломал челюсть, в которую попала шайба.

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