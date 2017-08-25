Клуб: Форвард Турессон завершил лечение и в пятницу присоединится к ХК «Куньлунь»

«Куньлунь» в субботу проведет в Нижнекамске матч регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Турессон не принял участия в первых двух матчах сезона КХЛ, швед также не играл в августе на предсезонных турнирах в Сочи и Магнитогорске.

Агентство «Р-Спорт» сообщило о переходе Турессона в «Куньлунь» 2 мая. Швед ранее играл в КХЛ в сезоне-2014/15, когда в 47 матчах за новосибирскую «Сибирь» и череповецкую «Северсталь» набрал 25 очков (15 голов и 10 передач). Последние два сезона форвард провел в шведском «Мальме».