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25 августа 2017, 16:17 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Клуб: Форвард Турессон завершил лечение и в пятницу присоединится к ХК «Куньлунь»

МОСКВА, 25 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Шведский нападающий Андреас Турессон завершил лечение в Москве и в пятницу присоединится к «Куньлуню» в Нижнекамске, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе китайского хоккейного клуба.

«Куньлунь» в субботу проведет в Нижнекамске матч регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Турессон не принял участия в первых двух матчах сезона КХЛ, швед также не играл в августе на предсезонных турнирах в Сочи и Магнитогорске.

Агентство «Р-Спорт» сообщило о переходе Турессона в «Куньлунь» 2 мая. Швед ранее играл в КХЛ в сезоне-2014/15, когда в 47 матчах за новосибирскую «Сибирь» и череповецкую «Северсталь» набрал 25 очков (15 голов и 10 передач). Последние два сезона форвард провел в шведском «Мальме».

Куньлунь
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